O Hull enfrenta o líder da Championship, o Coventry, no MKM Stadium, com os visitantes buscando manter vivo o sonho da promoção.

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Como assistir ao jogo entre Hull e Coventry usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Hull e Coventry

Championship - Championship The MKM Stadium

Hull x Coventry começa em 6 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A temporada do Hull sob o comando de Sergej Jakirovic tem sido, na verdade, uma história de duas metades. Após a chegada do técnico, vindo do Kayserispor no verão passado, as coisas começaram devagar, com derrotas para o Blackburn e o Bristol City em agosto, mas a equipe encontrou seu ritmo no outono e subiu para as vagas dos playoffs antes do Natal. Desde então, tem sido mais difícil manter a consistência — a derrota por 3 a 1 em casa para o Millwall em março e o empate instável contra o lanterna Sheffield Wednesday são prova disso. O empate em 1 a 1 em Oxford na Sexta-feira Santa provavelmente foi um ponto decente no final das contas, com o gol de empate de Mohamed Belloumi salvando o time do que poderia ter sido uma derrota prejudicial. Em casa, o Hull venceu 10 das 20 partidas do campeonato, mas perdeu sete; portanto, reforçar a defesa no MKM Stadium será fundamental na reta final.

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O Coventry, por sua vez, tem sido o time de destaque na divisão. Frank Lampard assumiu o comando em outubro de 2024 e transformou o time em líder isolado, vencendo mais da metade dos 76 jogos sob seu comando. A equipe perdeu apenas sete de suas 40 partidas na liga, marcou 84 gols, sofreu 42 e ostenta um saldo de gols de +42 – o melhor da liga. A vitória por 3 a 2 sobre o Derby na sexta-feira resumiu a temporada: uma batalha difícil, mas com qualidade suficiente para sair vitorioso. Jack Rudoni marcou dois gols, enquanto Frank Onyeka comemorou seu primeiro pelo clube com um chute fulminante. Fora de casa, o time também tem se mostrado sólido, somando pontos para se manter à frente dos perseguidores. Com seis partidas restantes, mais algumas vitórias devem praticamente garantir o acesso, então esta viagem a Hull é mais uma chance de se aproximar da primeira divisão.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Hull enfrenta uma lista bastante longa de lesionados à medida que a temporada entra na reta final. Darko Gyabi (virilha), Cody Drameh, Eliot Matazo e Matt Crooks estão todos indisponíveis. Mohamed Belloumi, que marcou o gol de empate em Oxford, sofreu uma contusão naquela partida e precisará passar por uma avaliação médica. Paddy McNair deve estar bem, apesar de uma leve preocupação após os compromissos com a seleção, mas John Lundstram está fora há seis semanas devido a um problema na panturrilha e provavelmente ainda não retornará.

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A situação do Coventry é bem mais tranquila. Faltam o goleiro Oliver Dovin, que rompeu o ligamento cruzado anterior contra o Sheffield United em março de 2025 e continua afastado por um longo período, e Ephron Mason-Clark, que vem lutando contra uma lesão no pé, mas, fora isso, o time está em boa forma.

Em termos de desempenho, o Coventry está em alta – oito vitórias nas últimas dez partidas e quatro vitórias consecutivas fora de casa –, enquanto o Hull perdeu três das últimas cinco partidas em casa.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Hull x Coventry hoje

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Como assistir na tela grande

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