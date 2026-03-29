Como assistir ao jogo de hoje entre Gujarat Titans e Rajasthan Royals: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Gujarat Titans e Rajasthan Royals, já que o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

Prévia da partida

Getty Images

O Estádio Narendra Modi está pronto para receber um confronto de grande destaque, quando o Gujarat Titans (GT) receberá o Rajasthan Royals (RR) em 4 de abril de 2026. Esta 9ª partida da temporada tem grande importância, pois marca o primeiro jogo em casa dos Titans em Ahmedabad. Com ambas as equipes apresentando lideranças renovadas e contratações de alto nível provenientes do recente mega-leilão, a Batalha do Oeste promete ser uma aula de tática entre duas das franquias mais consistentes da liga.

O Gujarat Titans, liderado pelo prolífico Shubman Gill, entra nesta temporada com um elenco construído com base na continuidade e no poder explosivo. A permanência de Sai Sudharsan, vencedor do Orange Cap de 2025, juntamente com a contratação do lendário Jos Buttler, que enfrenta aqui seu antigo time, cria talvez a dupla de abertura mais formidável da liga. Com Ashish Nehra continuando como técnico principal e o lendário Matthew Hayden ingressando como técnico de rebatidas, o GT buscará usar seu profundo conhecimento das condições de Ahmedabad para dominar com um ataque de arremessadores liderado por Rashid Khan e Mohammed Siraj.

O Rajasthan Royals, por sua vez, entrou em uma nova era ousada sob a capitania de Riyan Parag. Após a saída de Sanju Samson, o Royals confiou ao jovem jogador versátil a liderança de um time equilibrado, treinado por Kumar Sangakkara. O elenco do RR continua sendo uma potência no lançamento, contando com a astúcia de Ravindra Jadeja e o swing de Sam Curran, ambas aquisições importantes destinadas a fornecer o fator X nos overs intermediários. Para o Royals, o segredo será superar a investida inicial dos lançadores rápidos do GT para permitir que seus batedores de finalização explorem os amplos campos externos do maior estádio de críquete do mundo.

Horário de início do jogo entre Gujarat Titans e Rajasthan Royals

🏟️ Local: Estádio Narendra Modi, Ahmedabad ⏰ Horário de início: 19h30 IST

A partida de hoje entre Gujarat Titans e Rajasthan Royals terá início no dia 4 de abril de 2026, às 19h30 IST.

🇬🇧 Como assistir à IPL 2026 no Reino Unido

Se você já é cliente da Sky, pode adicionar o Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. O pacote custa a partir de £ 22 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, o que permite ao espectador assistir a muitos outros eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

Clientes que não são da Sky também podem assistir aos eventos com a NOW TV. Há uma variedade de planos para o fã de esportes, incluindo a “Assinatura Diária de Esportes”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A assinatura “Fully Flexible” da NOW Sports oferece novamente acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £34,99 por mês e é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do período mensal.

Há também o pacote “12-Month Saver”, no qual você paga 20% a menos, ou seja, apenas £27,99 por mês. No entanto, é necessário assinar por um prazo mínimo de 12 meses. Após o prazo mínimo de 12 meses, a assinatura é renovada automaticamente por £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

🇺🇸 Como assistir à IPL 2026 nos EUA e no Canadá

A Willow TV é uma emissora dedicada ao críquete e é a transmissora exclusiva da IPL nos EUA. Aqui, você encontrará transmissões ao vivo e gravadas das partidas, permitindo que os fãs acompanhem a ação em tempo real. Além disso, a plataforma oferece análises detalhadas das partidas, comentários e destaques, enriquecendo a experiência de assistir.

A FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a Willow TV, oferecendo acesso à IPL e a todo um mundo de esportes. A Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, a partir daí,US$ 55,99 por mês. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e esportes em geral.

🇦🇺 Como assistir à IPL 2026 na Austrália

Você poderá assistir a todas as partidas da IPL 2026 nos canais da Fox Cricket na TV. Se você não tem a Fox e não deseja assinar, a Kayo Sports, especialista em streaming de esportes, também transmitirá o torneio deste ano. Há duas opções de planos de assinatura. Veja aqui todos os detalhes:

Kayo Standard

Este é o plano básico, projetado para espectadores individuais.

Preço: $29,99 por mês

$29,99 por mês Transmissões simultâneas: 1 tela por vez

1 tela por vez Qualidade de vídeo: Alta definição (até 1080p)

Alta definição (até 1080p) Principais recursos: Acesso total a mais de 50 esportes, SplitView (assista a vários jogos em uma única tela), sem contrato de fidelidade.

Kayo Premium

Este é o plano de nível superior, voltado para famílias e para quem deseja a melhor experiência visual.

Preço: US$ 45,99 por mês

US$ 45,99 por mês Transmissões simultâneas: 2 telas ao mesmo tempo

2 telas ao mesmo tempo Qualidade de vídeo: 4K Ultra HD (em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis)

(em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis) Principais recursos: Tudo o que está incluído no plano Standard, além de streaming em 4K e uma transmissão simultânea adicional.

🌏 Cobertura da IPL 2026 em todo o mundo

País Rede/Streaming 🇿🇦 África do Sul SuperSport 🇦🇺 Austrália Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe e América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 França YuppTV 🇮🇳 Índia JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Médio Noon

🛜 Assista à IPL 2026 de qualquer lugar com uma VPN

Se você não conseguir assistir aos jogos da IPL ao vivo na sua região ou se estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos fortemente o uso do NordVPN, mas você também pode conferir nosso guia detalhado de VPNs para outras opções.