O Coliseum promete virar um caldeirão de emoção, com o Getafe se preparando para testar sua solidez defensiva contra o Barcelona, líder incontestável da LaLiga.

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Como assistir ao jogo Getafe x Barcelona com uma VPN

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Horário do início da partida entre Getafe e Barcelona

Getafe x Barcelona começa em 25 de abril às 10h15 EST e 15h15 GMT.

Prévia da partida

O Barcelona chega ao Coliseu com o ímpeto de uma sequência de oito vitórias consecutivas no campeonato, ocupando atualmente a liderança da tabela com uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid. Embora tenha sido praticamente imbatível nesta temporada, seu desempenho fora de casa representa sua única pequena vulnerabilidade, já que todas as quatro derrotas no campeonato ocorreram fora de casa.

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O Getafe, que ocupa a sexta posição na tabela, buscará se apoiar em sua formidável força em casa; o time tem se mostrado um adversário notoriamente difícil para o Barcelona recentemente, mantendo-se invicto nos últimos cinco confrontos em casa contra o adversário em todas as competições.

Estatísticas-chave e notícias sobre lesões

As estatísticas apontam para um confronto entre a eficiência implacável do Barcelona e a resistência tática do Getafe, embora ambas as equipes cheguem ao jogo com preocupações significativas em relação ao elenco.

O Barcelona não contará com Raphinha, Andreas Christensen e Eric Garcia, enquanto a equipe aguarda ansiosamente pela recuperação física de Marc Bernal, João Cancelo e Lamine Yamal, todos atualmente listados como dúvidas.

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Os planos defensivos do Getafe também serão prejudicados pelas ausências de Juanmi, Borja Mayoral e Zaid Romero, embora recebam de volta Domingos Duarte, que cumpre suspensão.

Com o Getafe tendo vencido três dos últimos quatro jogos em casa e o Barcelona buscando ampliar sua impressionante sequência de vitórias, a batalha tática no meio-campo e a forma como cada equipe lidará com os contratempos causados pelas lesões provavelmente determinarão o resultado do que promete ser um confronto bastante disputado.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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