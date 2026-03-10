Goal.com
Como assistir ao jogo de hoje entre Galatasaray e Liverpool pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Galatasaray e Liverpool, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Galatasaray e Liverpool se enfrentam na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em Istambul. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Galatasaray x Liverpool, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir Galatasaray x Liverpool com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Galatasaray x Liverpool

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Rams Global Stadyumu

Galatasaray x Liverpool terá início em 10 de março de 2026 às 12h45 EST e 17h45 GMT. 

Previsão da partida

O Galatasaray passou por uma fase eliminatória cheia de ação contra a Juventus para avançar, vencendo por 7 a 5 no placar agregado após a prorrogação, apesar da derrota por 3 a 2 na segunda partida. O time está em boa forma no campeonato nacional, liderando a Super Lig turca com quatro pontos de vantagem. 

O Liverpool chega ao RAMS Park após ter enfrentado o Wolverhampton Wanderers duas vezes, perdendo por 2 a 1 na Premier League em 3 de março, antes de vencer por 3 a 1 na FA Cup na sexta-feira.

Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images

Os anfitriões parecem dispostos a escalar uma dupla de meio-campistas agressiva, formada pelo ex-jogador do Arsenal Lucas Torreira e pelo ex-jogador do Southampton e do Wolves Mario Lemina.

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-JUVENTUSGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Galatasaray marcou pelo menos três gols em oito dos últimos 13 jogos no RAMS Park na Europa, embora tenha mantido apenas uma partida sem sofrer gols nos últimos oito jogos no estádio.

Alexander Isak e Conor Bradley são as duas maiores baixas do Liverpool por lesão. Com o retorno de Florian Wirtz, o alemão pode ser escalado em uma função mais avançada para acomodar Dominik Szoboszlai como camisa 10. 

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Galatasaray x Liverpool

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
U. Cakir
7
R. Sallai
6
D. Sanchez
4
I. Jakobs
42
A. Bardakci
34
L. Torreira
99
M. Lemina
77
N. Lang
53
B. Yilmaz
8
Gabriel Sara
45
V. Osimhen
25
G. Mamardashvili
5
I. Konate
4
V. van Dijk
30
J. Frimpong
6
M. Kerkez
38
R. Gravenberch
18
C. Gakpo
8
D. Szoboszlai
11
M. Salah
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Buruk

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Formulário

GAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

GAL

Outros

LIV

3

Vitórias

1

Empate

1

10

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Galatasaray x Liverpool hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

