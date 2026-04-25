As margens do rio Tâmisa, em Craven Cottage, estão prestes a receber um confronto decisivo da Premier League, onde a relativa tranquilidade de um confronto entre times do meio da tabela se encontra com a intensidade acirrada e de alto risco da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Fulham x Aston Villa, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Fulham x Aston Villa com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Fulham e Aston Villa

Premier League - Premier League Craven Cottage

Fulham x Aston Villa começa em 25 de abril às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

O Fulham chega ao confronto deste fim de semana com o objetivo de encerrar uma campanha respeitável em grande estilo, ocupando atualmente a 12ª posição na tabela, sem grandes mudanças previstas na parte inferior da metade superior da classificação. Após um empate sem gols recente contra o Brentford, os Cottagers buscam consistência diante de sua torcida contra um time visitante que joga com tudo em jogo.

Getty Images

O Aston Villa, atualmente ocupando a importantíssima quarta posição, chega ao Craven Cottage com o peso da classificação para as competições europeias sobre os ombros. Recém-saído de uma emocionante vitória por 4 a 3 contra o Sunderland, o time de Unai Emery entende que cada ponto nesta fase da temporada é imprescindível para afastar os perseguidores. O contraste de motivações prepara o cenário para uma tarde intrigante, em que a falta de pressão sobre os anfitriões pode se revelar perigosa diante da necessidade desesperada e focada dos visitantes, em um ambiente londrino que promete ser vibrante.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

No que diz respeito à condição física, o Fulham enfrenta complicações com Kenny Tete fora de jogo devido a uma lesão no pé e Kevin lidando com uma contusão no metatarso, o que coloca ainda mais à prova a profundidade do elenco. Do outro lado, o Aston Villa continua lidando com as ausências de Alysson e Boubacar Kamara, que permanecem fora devido a lesões musculares e no joelho, respectivamente.

Getty Images

As estatísticas apontam claramente a favor dos visitantes, já que o Aston Villa tem dominado os confrontos diretos recentes, vencendo os últimos cinco jogos da Premier League contra o Fulham por um placar agregado de 12 a 4. Com Ollie Watkins, do Villa, continuando a ser uma fonte confiável de gols e o Fulham buscando atrapalhar a disputa pelas quatro primeiras posições, este confronto na hora do almoço promete ser uma batalha tática, onde o peso emocional da classificação do campeonato pode ditar o andamento da partida de forma mais significativa do que o desempenho recente.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo Fulham x Aston Villa hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: