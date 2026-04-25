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Como assistir ao jogo de hoje entre Fulham e Aston Villa pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Fulham x Aston Villa
Fulham
Aston Villa
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Fulham e Aston Villa, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

As margens do rio Tâmisa, em Craven Cottage, estão prestes a receber um confronto decisivo da Premier League, onde a relativa tranquilidade de um confronto entre times do meio da tabela se encontra com a intensidade acirrada e de alto risco da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Fulham x Aston Villa, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Fulham x Aston Villa com uma VPN

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Horário do início da partida entre Fulham e Aston Villa

crest
Premier League - Premier League
Craven Cottage

Fulham x Aston Villa começa em 25 de abril às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

O Fulham chega ao confronto deste fim de semana com o objetivo de encerrar uma campanha respeitável em grande estilo, ocupando atualmente a 12ª posição na tabela, sem grandes mudanças previstas na parte inferior da metade superior da classificação. Após um empate sem gols recente contra o Brentford, os Cottagers buscam consistência diante de sua torcida contra um time visitante que joga com tudo em jogo. 

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

O Aston Villa, atualmente ocupando a importantíssima quarta posição, chega ao Craven Cottage com o peso da classificação para as competições europeias sobre os ombros. Recém-saído de uma emocionante vitória por 4 a 3 contra o Sunderland, o time de Unai Emery entende que cada ponto nesta fase da temporada é imprescindível para afastar os perseguidores. O contraste de motivações prepara o cenário para uma tarde intrigante, em que a falta de pressão sobre os anfitriões pode se revelar perigosa diante da necessidade desesperada e focada dos visitantes, em um ambiente londrino que promete ser vibrante. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

No que diz respeito à condição física, o Fulham enfrenta complicações com Kenny Tete fora de jogo devido a uma lesão no pé e Kevin lidando com uma contusão no metatarso, o que coloca ainda mais à prova a profundidade do elenco. Do outro lado, o Aston Villa continua lidando com as ausências de Alysson e Boubacar Kamara, que permanecem fora devido a lesões musculares e no joelho, respectivamente. 

Nottingham Forest v Fulham - Premier LeagueGetty Images

As estatísticas apontam claramente a favor dos visitantes, já que o Aston Villa tem dominado os confrontos diretos recentes, vencendo os últimos cinco jogos da Premier League contra o Fulham por um placar agregado de 12 a 4. Com Ollie Watkins, do Villa, continuando a ser uma fonte confiável de gols e o Fulham buscando atrapalhar a disputa pelas quatro primeiras posições, este confronto na hora do almoço promete ser uma batalha tática, onde o peso emocional da classificação do campeonato pode ditar o andamento da partida de forma mais significativa do que o desempenho recente.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Fulham x Aston Villa

FulhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestAVL
1
B. Leno
21
T. Castagne
3
C. Bassey
30
R. Sessegnon
5
J. Andersen
20
S. Lukic
8
H. Wilson
10
T. Cairney
32
E. Smith Rowe
19
S. Chukwueze
9
R. Muniz
23
E. Martinez
12
L. Digne
4
E. Konsa
14
P. Torres
2
M. Cash
24
A. Onana
7
J. McGinn
6
R. Barkley
27
M. Rogers
8
Y. Tielemans
11
O. Watkins

4-2-3-1

AVLAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Marco Silva

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Emery

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

FUL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

AVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

FUL

Outros

AVL

0

0

Empate

5

Vitórias

4

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo Fulham x Aston Villa hoje

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Como assistir na tela grande

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