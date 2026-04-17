Como assistir ao jogo de hoje entre França e Holanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

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Como assistir a França x Holanda com VPN

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Horário do início da partida França x Holanda

O jogo de hoje entre França e Holanda terá início em 18 de abril de 2026, às 20h10.

Previsão da partida

Getty Images

A disputa pela classificação automática no Grupo A2 sofre uma grande reviravolta neste sábado, quando a França recebe a Holanda em uma revanche de alto risco. Há apenas quatro dias, a Holanda conquistou uma vitória histórica por 2 a 1 em Breda — sua primeira vitória sobre Les Bleues em mais de uma década — graças a um gol de estreia da jogadora de 19 anos Renee van Asten e um gol decisivo de Esmee Brugts. Esse resultado catapultou a Holanda para o topo do grupo, deixando a França desesperada para recuperar seu lugar na liderança.

A França entra nesta partida em casa sob pressão significativa. Apesar de estar classificada entre a elite mundial, seu histórico “perfeito” nas eliminatórias foi destruído na terça-feira. Para voltar aos trilhos, o técnico Hervé Renard buscará um finalização mais precisa de estrelas como Kadidiatou Diani e Marie-Antoinette Katoto. Jogar no Stade de France oferece um cenário formidável, e as francesas estarão ansiosas para usar a torcida local para se vingar do recente tropeço e evitar um caminho potencialmente complicado nas eliminatórias.

Enquanto isso, a Holanda está em um momento de enorme confiança. A vitória em Breda provou que a equipe é capaz de resistir à pressão francesa e atacar com eficácia no contra-ataque. Com a goleira Daphne van Domselaar em excelente forma — apesar de um gol contra infeliz na última partida — e a energia de Wieke Kaptein no meio-campo, as Oranje Leeuwinnen parecem ter encontrado o equilíbrio tático ideal. Uma vitória, ou mesmo um empate, em Saint-Denis manteria o destino da classificação firmemente nas mãos das holandesas.

Notícias da equipe e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo França x Holanda hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: