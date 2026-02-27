Goal.com
Como assistir ao jogo de hoje entre Flamengo e Lanús pela Recopa Sul-Americana: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir à partida da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús, além do horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Para os torcedores que estão ansiosos para assistir ao confronto entre Flamengo e Lanús na final da Recopa 2026, é importante saber onde acompanhar a transmissão ao vivo e as escalações.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Flamengo x Lanús, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo EUA
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir Flamengo x Lanús com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Flamengo e Lanús

crest
Recopa - Recopa
Maracanã

O jogo de hoje entre Flamengo e Lanús terá início às 27 de fevereiro de 2026, às 00:30.

Previsão da partida

Flamengo vs LanusGetty Images

O palco está montado no icônico Maracanã para a segunda partida da CONMEBOL Recopa Sul-Americana 2026. O Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores, enfrenta um grande desafio ao tentar reverter o déficit contra o Lanús, atual campeão da Copa Sul-Americana.

Na primeira partida, disputada em “La Fortaleza”, na Argentina, o Lanús garantiu uma vitória por 1 a 0 graças a um gol de cabeça de Rodrigo Castillo aos 76 minutos. O Flamengo dominou a posse de bola, mas teve dificuldades para superar a defesa argentina, deixando o gigante brasileiro com muito trabalho a fazer diante de sua torcida.

Notícias e escalações das equipes

Escalações de Flamengo x Lanús

FlamengoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLAN
1
A. Rossi
13
Danilo
2
G. Varela
4
L. Pereira
6
A. Lucas
5
E. Pulgar
10
G. De Arrascaeta
16
S. Lino
15
J. Carrascal
52
E. Araujo
19
G. Plata
26
N. Losada
13
J. Canale
6
S. Marcich
33
T. Guidara
24
C. Roberto Izquierdoz
17
A. Medina
10
M. Moreno
23
R. Carrera
11
E. Salvio
30
A. Cardozo
19
R. Castillo

4-2-3-1

LANAway team crest

FLA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis

LAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Pellegrino

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

FLA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

LAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

FLA

Outros

LAN

1

1

Empate

1

4

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/3
Ambos os times marcam
1/3

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir Flamengo x Lanús hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

