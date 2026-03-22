Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Fiorentina x Inter; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Fiorentina x Inter com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Fiorentina e Inter

Campeonato Italiano - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina x Inter terá início em 22 de março de 2026, às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Depois de somar apenas 13 pontos nas primeiras 19 partidas da Série A, a La Viola conquistou 15 pontos nos últimos 10 jogos. Além disso, perdeu apenas uma das últimas cinco partidas. Uma vitória crucial sobre o Cremonese na segunda-feira abriu uma vantagem de quatro pontos sobre o adversário, que ocupa a última posição na zona de rebaixamento.

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O Inter, líder da Série A comandado por Cristian Chivu, está estranhamente fora de forma, sem vitórias nas últimas três partidas em todas as competições. Ainda assim, mantém uma vantagem de oito pontos sobre o Milan na liderança e não entrará em pânico por enquanto. Os Nerazzurri marcaram 20 gols em jogadas de bola parada nesta temporada.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Federico Dimarco, do Inter, é o jogador que mais tentou cruzamentos no campeonato (263) e deu mais passes decisivos (68). Ele também tem 15 assistências, o maior número entre todos os jogadores da divisão.

O capitão da Inter, Lautaro Martínez, está perto de retornar após um longo período de afastamento.

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Guia passo a passo de VPN para assistir Fiorentina x Inter hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: