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Campeonato Italiano
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoInter de Milão
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Como assistir ao jogo de hoje entre Fiorentina e Inter pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Série A entre Fiorentina e Inter, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Fiorentina x Inter; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
Oriente MédioSTARZPLAY

Como assistir ao jogo Fiorentina x Inter com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Fiorentina e Inter

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina x Inter terá início em 22 de março de 2026, às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Depois de somar apenas 13 pontos nas primeiras 19 partidas da Série A, a La Viola conquistou 15 pontos nos últimos 10 jogos. Além disso, perdeu apenas uma das últimas cinco partidas. Uma vitória crucial sobre o Cremonese na segunda-feira abriu uma vantagem de quatro pontos sobre o adversário, que ocupa a última posição na zona de rebaixamento.
US Cremonese v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

O Inter, líder da Série A comandado por Cristian Chivu, está estranhamente fora de forma, sem vitórias nas últimas três partidas em todas as competições. Ainda assim, mantém uma vantagem de oito pontos sobre o Milan na liderança e não entrará em pânico por enquanto. Os Nerazzurri marcaram 20 gols em jogadas de bola parada nesta temporada. 

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Federico Dimarco, do Inter, é o jogador que mais tentou cruzamentos no campeonato (263) e deu mais passes decisivos (68). Ele também tem 15 assistências, o maior número entre todos os jogadores da divisão.

O capitão da Inter, Lautaro Martínez, está perto de retornar após um longo período de afastamento. 

FBL-ITA-SERIEA-INTER-GENOAGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Fiorentina x Inter de Milão

FiorentinaHome team crest

4-3-3

Formação

3-5-2

Home team crestINT
43
D. de Gea
2
Dodo
6
L. Ranieri
5
M. Pongracic
21
R. Gosens
8
R. Mandragora
4
M. Brescianini
44
N. Fagioli
20
M. Kean
65
F. Parisi
10
A. Gudmundsson
1
Y. Sommer
25
M. Akanji
30
C. Augusto
31
Y. Bisseck
7
P. Zielinski
23
N. Barella
20
H. Calhanoglu
2
D. Dumfries
32
F. Dimarco
94
F. Esposito
9
M. Thuram

3-5-2

INTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Vanoli

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

FIO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

FIO

Outros

INT

1

0

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Fiorentina x Inter hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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