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Conference League
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Artemio Franchi, Firenze
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Como assistir ao jogo de hoje entre Fiorentina e Crystal Palace pela Liga de Conferências: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Fiorentina x Crystal Palace
Fiorentina
Crystal Palace
Conference League

Como assistir ao jogo da Liga de Conferências entre Fiorentina e Crystal Palace, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Crystal Palace volta à competição europeia nesta semana, viajando para Florença para a partida de volta das quartas de final da Liga Conferência contra a Fiorentina. Há apenas uma semana, no sul de Londres, o Palace colocou-se em uma posição vantajosa com uma vitória contundente e agora buscará selar a classificação no Estádio Artemio Franchi.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Fiorentina x Crystal Palace, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Fiorentina x Crystal Palace com uma VPN

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Horário do início da partida entre Fiorentina e Crystal Palace

crest
Conference League - Liga da Conferência Europeia
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina x Crystal Palace começa em 16 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A Fiorentina chega à segunda partida das quartas de final em uma situação inédita, precisando reverter uma desvantagem de 3 a 0 em competições europeias. Apesar de ter sido duas vezes finalista e três vezes semifinalista da Liga Conferência, o time nunca havia perdido nesta fase até agora, e a história mostra que tem enfrentado dificuldades ao tentar uma recuperação dessa magnitude. De 11 confrontos nas quartas de final europeias, o time venceu 10, com a única derrota ocorrendo contra o Celtic em 1970.

Seus torcedores sabem que as chances estão contra eles, embora a equipe tenha conseguido uma vitória de 1 a 0 sobre a Lazio no fim de semana, o que elevou o ânimo. Esse resultado os deixa oito pontos à frente da zona de rebaixamento na Série A, mas contra o Palace eles precisarão que os jogadores de ataque se destaquem. 

Crystal Palace FC v ACF Fiorentina - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final Leg OneGetty Images

Para o Crystal Palace, este é um território novo. Eles nunca levaram uma vantagem tão forte da primeira partida para uma disputa europeia, e seu desempenho no sul de Londres os colocou em boa posição. Ismaila Sarr tem sido particularmente eficaz nas fases eliminatórias, marcando quatro de seus seis gols na competição desde fevereiro, incluindo dois contra o AEK Larnaca e outro contra a Fiorentina. A forma do Palace também melhorou de maneira geral, com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos após uma sequência difícil no inverno.

Com a experiência de Oliver Glasner em competições europeias para guiá-los, o Palace buscará administrar a segunda partida com cautela, equilibrando o desejo de ampliar a vantagem com a necessidade de proteger o que já conquistou.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A Fiorentina não poderá contar com Dodo na partida de volta, após ele ter recebido um cartão amarelo no primeiro confronto. Por sua vez, Moise Kean, autor de oito gols na Série A nesta temporada, é dúvida devido a um problema na panturrilha, e tanto Fabiano Parisi quanto Niccolò Fortini são incertos para a partida. Tariq Lamptey está totalmente fora de jogo devido a uma lesão no joelho.

Hellas Verona FC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

O elenco do Palace parece estar em melhor forma, embora Eddie Nketiah esteja fora de jogo devido a um problema na coxa e Cheick Doucoure continue ausente por um longo período, já que não joga desde janeiro de 2025. Evann Gueessand também está com uma contusão.

O histórico favorece o Palace, já que a Fiorentina não conseguiu vencer nenhum dos últimos quatro confrontos contra clubes ingleses, perdendo três e empatando um.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Fiorentina x Crystal Palace

FiorentinaHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-3

Home team crestCRY
43
D. de Gea
15
P. Comuzzo
5
M. Pongracic
21
R. Gosens
6
L. Ranieri
44
N. Fagioli
80
G. Fabbian
27
C. Ndour
17
J. Harrison
10
A. Gudmundsson
91
R. Piccoli
1
D. Henderson
5
M. Lacroix
26
C. Richards
23
J. Canvot
20
A. Wharton
2
D. Munoz
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
7
I. Sarr
10
Y. Pino
14
J. Mateta

3-4-3

CRYAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Vanoli

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Glasner

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

FIO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CRY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

FIO

Um

CRY

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Fiorentina x Crystal Palace hoje

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Como assistir na tela grande

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