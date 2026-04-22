No Clássico desta quarta-feira, o Porto busca reverter a desvantagem de um gol ao receber o Sporting de Lisboa no Estádio do Dragão para a segunda partida da semifinal da Taça de Portugal.

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Como assistir ao FC Porto x Sporting CP com VPN

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Hora do início do jogo FC Porto x Sporting CP

Porto x Sporting terá início em 22 de abril de 2026 às 15h45 EST e 20h45 GMT.

Previsão da partida

O Porto tem dominado a Taça de Portugal nos últimos anos, chegando a cinco das últimas sete finais e conquistando o troféu em quatro dessas ocasiões, embora o clube, 20 vezes campeão, tenha sido eliminado na quarta rodada pelo Moreirense na última temporada. Após empates consecutivos em casa, o Porto voltou a vencer no domingo, com gols de Gabri Veiga e Victor Froholdt no segundo tempo garantindo a vitória por 2 a 0 sobre o Tondela, abrindo sete pontos de vantagem na liderança da Primeira Liga.

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O Sporting perdeu o Derby de Lisboa deste domingo para o Benfica, ficando oito pontos atrás na disputa pelo título, embora tenha um jogo a menos. Os vencedores da dobradinha (campeonato e taça) da última temporada estarão determinados a, no mínimo, defender o título da Taça de Portugal, e evitar a derrota nesta partida garantirá sua classificação para a final.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A vitória de domingo sobre o Tondela teve um custo para o Porto, já que Zaidu Sanusi foi forçado a sair no segundo tempo e agora é uma grande dúvida para este confronto.

O lateral do Sporting, Ivan Fresneda, pode perder o terceiro jogo consecutivo devido a um problema muscular. O jovem João Simões também fica de fora por causa de uma lesão no pé.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Porto x Sporting Provável escalação Reservas Técnico F. Farioli Provável escalação Reservas Técnico R. Borges

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao FC Porto x Sporting CP hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: