Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre FC Porto e Nottingham Forest, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre FC Porto e Nottingham Forest usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial do FC Porto x Nottingham Forest
FC Porto x Nottingham Forest começa em 9 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
Para o Nottingham Forest, o principal objetivo nesta temporada continua sendo a permanência na Premier League, mas agora o time enfrenta um Porto que tem se mostrado praticamente imbatível em casa. O Porto conquistou 11 vitórias nos últimos 13 jogos no Estádio do Dragão, empatando os outros dois, e tem mantido uma campanha impecável na Liga Europa, com cinco vitórias em cinco partidas disputadas lá.
Na fase anterior, o Porto superou o Stuttgart com facilidade nas duas partidas, enquanto o Forest teve que lutar muito contra o Midtjylland, acabando por avançar nos pênaltis.
Getty Images
Defensivamente, o Porto não tem sido impenetrável, com apenas duas partidas sem sofrer gols nos últimos oito jogos e gols sofridos em três das cinco partidas em casa pela Liga Europa. O Forest, por sua vez, marcou gols em sete partidas consecutivas fora de casa. No outro lado do campo, o Porto tem sido consistente no ataque, marcando pelo menos dois gols em cada uma das últimas seis partidas em todas as competições, sendo que cinco delas terminaram exatamente em 2 a 0.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Porto chega para a primeira partida com algumas preocupações com lesões. Rodrigo Mora, Samu Omorodion Aghehowa, Luuk de Jong e Nehuén Pérez estão todos fora, enquanto Zaidu Sanusi continua sendo dúvida. O Nottingham Forest também viaja com muitas ausências. Elliot Anderson está suspenso, e a equipe não contará com Omari Hutchinson, Ola Aina, Jair Cunha, Willy Boly, Nicolò Savona, John Victor e Chris Wood devido a lesões.
Getty Images
As duas equipes já se enfrentaram uma vez nesta temporada, com o Forest vencendo por 2 a 0. Esse resultado foi também a última derrota do Porto, o que confere ainda mais importância a este novo confronto.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre FC Porto e Nottingham Forest hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.