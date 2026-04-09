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Como assistir ao jogo de hoje entre FC Porto e Nottingham Forest pela Liga Europa: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Porto x Nottingham Forest
Porto
Nottingham Forest
Liga Europa

Como assistir ao jogo da Liga Europa entre o FC Porto e o Nottingham Forest, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Porto e o Nottingham Forest voltam a se enfrentar, desta vez nas quartas de final da Liga Europa, com a primeira partida sendo disputada em Portugal. As duas equipes já se enfrentaram anteriormente na competição, quando o Forest conquistou a vitória em casa. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre FC Porto e Nottingham Forest, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre FC Porto e Nottingham Forest usando uma VPN

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Hora do pontapé inicial do FC Porto x Nottingham Forest

crest
Liga Europa - Europa League
Estadio do Dragao

FC Porto x Nottingham Forest começa em 9 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

Para o Nottingham Forest, o principal objetivo nesta temporada continua sendo a permanência na Premier League, mas agora o time enfrenta um Porto que tem se mostrado praticamente imbatível em casa. O Porto conquistou 11 vitórias nos últimos 13 jogos no Estádio do Dragão, empatando os outros dois, e tem mantido uma campanha impecável na Liga Europa, com cinco vitórias em cinco partidas disputadas lá. 

Na fase anterior, o Porto superou o Stuttgart com facilidade nas duas partidas, enquanto o Forest teve que lutar muito contra o Midtjylland, acabando por avançar nos pênaltis.

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images

Defensivamente, o Porto não tem sido impenetrável, com apenas duas partidas sem sofrer gols nos últimos oito jogos e gols sofridos em três das cinco partidas em casa pela Liga Europa. O Forest, por sua vez, marcou gols em sete partidas consecutivas fora de casa. No outro lado do campo, o Porto tem sido consistente no ataque, marcando pelo menos dois gols em cada uma das últimas seis partidas em todas as competições, sendo que cinco delas terminaram exatamente em 2 a 0.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Porto chega para a primeira partida com algumas preocupações com lesões. Rodrigo Mora, Samu Omorodion Aghehowa, Luuk de Jong e Nehuén Pérez estão todos fora, enquanto Zaidu Sanusi continua sendo dúvida. O Nottingham Forest também viaja com muitas ausências. Elliot Anderson está suspenso, e a equipe não contará com Omari Hutchinson, Ola Aina, Jair Cunha, Willy Boly, Nicolò Savona, John Victor e Chris Wood devido a lesões.

Nottingham Forest v Fulham - Premier LeagueGetty Images

As duas equipes já se enfrentaram uma vez nesta temporada, com o Forest vencendo por 2 a 0. Esse resultado foi também a última derrota do Porto, o que confere ainda mais importância a este novo confronto.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Porto x Nottingham Forest

PortoHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestNFO
99
C
D. Costa
3
T. Silva
12
Z. Sanusi
5
J. Bednarek
52
M. Fernandes
10
G. Veiga
13
P. Rosario
42
S. Fofana
29
T. Moffi
7
W. Gomes
17
B. Sainz
27
S. Ortega
5
Murillo
4
Morato
44
Z. Abbott
29
D. Bakwa
22
C
R. Yates
14
D. Ndoye
10
M. Gibbs-White
16
N. Dominguez
24
J. McAtee
11
C. Wood

3-4-2-1

NFOAway team crest

POR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Farioli

NFO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Pereira

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

POR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

NFO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

POR

Um

NFO

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre FC Porto e Nottingham Forest hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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