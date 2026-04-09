O Porto e o Nottingham Forest voltam a se enfrentar, desta vez nas quartas de final da Liga Europa, com a primeira partida sendo disputada em Portugal. As duas equipes já se enfrentaram anteriormente na competição, quando o Forest conquistou a vitória em casa.

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Como assistir ao jogo entre FC Porto e Nottingham Forest usando uma VPN

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Hora do pontapé inicial do FC Porto x Nottingham Forest

Liga Europa - Europa League Estadio do Dragao

FC Porto x Nottingham Forest começa em 9 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

Para o Nottingham Forest, o principal objetivo nesta temporada continua sendo a permanência na Premier League, mas agora o time enfrenta um Porto que tem se mostrado praticamente imbatível em casa. O Porto conquistou 11 vitórias nos últimos 13 jogos no Estádio do Dragão, empatando os outros dois, e tem mantido uma campanha impecável na Liga Europa, com cinco vitórias em cinco partidas disputadas lá.

Na fase anterior, o Porto superou o Stuttgart com facilidade nas duas partidas, enquanto o Forest teve que lutar muito contra o Midtjylland, acabando por avançar nos pênaltis.

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Defensivamente, o Porto não tem sido impenetrável, com apenas duas partidas sem sofrer gols nos últimos oito jogos e gols sofridos em três das cinco partidas em casa pela Liga Europa. O Forest, por sua vez, marcou gols em sete partidas consecutivas fora de casa. No outro lado do campo, o Porto tem sido consistente no ataque, marcando pelo menos dois gols em cada uma das últimas seis partidas em todas as competições, sendo que cinco delas terminaram exatamente em 2 a 0.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Porto chega para a primeira partida com algumas preocupações com lesões. Rodrigo Mora, Samu Omorodion Aghehowa, Luuk de Jong e Nehuén Pérez estão todos fora, enquanto Zaidu Sanusi continua sendo dúvida. O Nottingham Forest também viaja com muitas ausências. Elliot Anderson está suspenso, e a equipe não contará com Omari Hutchinson, Ola Aina, Jair Cunha, Willy Boly, Nicolò Savona, John Victor e Chris Wood devido a lesões.

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As duas equipes já se enfrentaram uma vez nesta temporada, com o Forest vencendo por 2 a 0. Esse resultado foi também a última derrota do Porto, o que confere ainda mais importância a este novo confronto.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

POR Um NFO 0 0 Empate 1 Nottingham Forest 2 - 0 Porto 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: