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Como assistir ao jogo de hoje entre FC Midtjylland e Nottingham Forest pela Liga Europa: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga Europa entre o FC Midtjylland e o Nottingham Forest, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Nottingham Forest viaja para a Dinamarca precisando reverter uma pequena desvantagem da primeira partida, quando enfrenta o FC Midtjylland na MCH Arena, pela partida de volta das oitavas de final da Liga Europa.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o FC Midtjylland e o Nottingham Forest, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre FC Midtjylland e Nottingham Forest usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Hora do pontapé inicial do FC Midtjylland x Nottingham Forest

crest
Liga Europa - Europa League
MCH Arena

FC Midtjylland x Nottingham Forest começa em 19 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

O Ulvene contará com a vantagem de jogar em casa, e isso pode fazer toda a diferença. Com uma vantagem de um gol já garantida, a próxima partida parece um pouco menos assustadora. O Midtjylland tem levado a melhor sobre o Nottingham Forest nesta temporada, vencendo os Tricky Trees duas vezes, e estará ansioso para chegar à terceira vitória.

Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Enquanto isso, as dificuldades do Forest continuam a se acumular. O desempenho da equipe tem sido abaixo do esperado, e a pressão está aumentando. Em casa, eles não conseguiram levar a melhor sobre o Ulvene nas duas ocasiões nesta temporada. Se os visitantes quiserem manter vivas suas esperanças na Liga Europa, precisarão repensar sua abordagem e aprimorar sua estratégia.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Midtjylland terá uma baixa importante no ataque, com o artilheiro Franculino — que marcou 21 gols nesta temporada — fora de jogo devido a uma lesão no joelho. O jovem ponta Mikel Gogorza também está fora, deixando o Ulvene um pouco desfalcado no ataque.

Do lado do Forest, a lista de lesionados é igualmente preocupante. Jair Cunha teve que sair logo no início da primeira partida devido a um problema no pé e se junta a Stefan Ortega (panturrilha), Nicolo Savona, Chris Wood, John Victor e Willy Boly (todos com lesões no joelho) na sala de tratamento. Para piorar a situação, Luca Netz está impedido de disputar a Liga Europa.

Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Ainda assim, há um vislumbre de esperança para os Garibaldis. Eles conseguiram vencer duas das últimas três partidas fora de casa na Liga Europa e precisarão mostrar essa mesma resiliência se quiserem garantir uma vaga nas quartas de final — uma fase que não alcançam em competições europeias desde a Copa da UEFA de 1995-96.

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Midtjylland x Nottingham Forest

MidtjyllandHome team crest

3-5-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestNFO
16
E. Olafsson
6
M. Erlic
4
O. Diao
22
M. Bech
19
P. Bravo
55
V. Bak
21
D. Castillo
11
D. Osorio
8
P. Billing
74
Junior Brumado
10
G. Cho
26
M. Sels
3
N. Williams
5
Murillo
31
N. Milenkovic
34
O. Aina
8
E. Anderson
7
C. Hudson-Odoi
14
D. Ndoye
6
I. Sangare
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus

4-2-3-1

NFOAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Tullberg

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Pereira

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

MID
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

NFO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

MID

Outros

NFO

2

Vitórias

0

Empate

0

4

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
1/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao FC Midtjylland x Nottingham Forest hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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