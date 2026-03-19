Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o FC Midtjylland e o Nottingham Forest, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre FC Midtjylland e Nottingham Forest usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial do FC Midtjylland x Nottingham Forest
FC Midtjylland x Nottingham Forest começa em 19 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.
Prévia da partida
O Ulvene contará com a vantagem de jogar em casa, e isso pode fazer toda a diferença. Com uma vantagem de um gol já garantida, a próxima partida parece um pouco menos assustadora. O Midtjylland tem levado a melhor sobre o Nottingham Forest nesta temporada, vencendo os Tricky Trees duas vezes, e estará ansioso para chegar à terceira vitória.
Getty Images
Enquanto isso, as dificuldades do Forest continuam a se acumular. O desempenho da equipe tem sido abaixo do esperado, e a pressão está aumentando. Em casa, eles não conseguiram levar a melhor sobre o Ulvene nas duas ocasiões nesta temporada. Se os visitantes quiserem manter vivas suas esperanças na Liga Europa, precisarão repensar sua abordagem e aprimorar sua estratégia.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Midtjylland terá uma baixa importante no ataque, com o artilheiro Franculino — que marcou 21 gols nesta temporada — fora de jogo devido a uma lesão no joelho. O jovem ponta Mikel Gogorza também está fora, deixando o Ulvene um pouco desfalcado no ataque.
Do lado do Forest, a lista de lesionados é igualmente preocupante. Jair Cunha teve que sair logo no início da primeira partida devido a um problema no pé e se junta a Stefan Ortega (panturrilha), Nicolo Savona, Chris Wood, John Victor e Willy Boly (todos com lesões no joelho) na sala de tratamento. Para piorar a situação, Luca Netz está impedido de disputar a Liga Europa.
Getty Images
Ainda assim, há um vislumbre de esperança para os Garibaldis. Eles conseguiram vencer duas das últimas três partidas fora de casa na Liga Europa e precisarão mostrar essa mesma resiliência se quiserem garantir uma vaga nas quartas de final — uma fase que não alcançam em competições europeias desde a Copa da UEFA de 1995-96.
Notícias e escalações
Desempenho
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Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao FC Midtjylland x Nottingham Forest hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.