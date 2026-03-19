O Nottingham Forest viaja para a Dinamarca precisando reverter uma pequena desvantagem da primeira partida, quando enfrenta o FC Midtjylland na MCH Arena, pela partida de volta das oitavas de final da Liga Europa.

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Como assistir ao jogo entre FC Midtjylland e Nottingham Forest usando uma VPN

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Hora do pontapé inicial do FC Midtjylland x Nottingham Forest

Liga Europa - Europa League MCH Arena

FC Midtjylland x Nottingham Forest começa em 19 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

O Ulvene contará com a vantagem de jogar em casa, e isso pode fazer toda a diferença. Com uma vantagem de um gol já garantida, a próxima partida parece um pouco menos assustadora. O Midtjylland tem levado a melhor sobre o Nottingham Forest nesta temporada, vencendo os Tricky Trees duas vezes, e estará ansioso para chegar à terceira vitória.

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Enquanto isso, as dificuldades do Forest continuam a se acumular. O desempenho da equipe tem sido abaixo do esperado, e a pressão está aumentando. Em casa, eles não conseguiram levar a melhor sobre o Ulvene nas duas ocasiões nesta temporada. Se os visitantes quiserem manter vivas suas esperanças na Liga Europa, precisarão repensar sua abordagem e aprimorar sua estratégia.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Midtjylland terá uma baixa importante no ataque, com o artilheiro Franculino — que marcou 21 gols nesta temporada — fora de jogo devido a uma lesão no joelho. O jovem ponta Mikel Gogorza também está fora, deixando o Ulvene um pouco desfalcado no ataque.

Do lado do Forest, a lista de lesionados é igualmente preocupante. Jair Cunha teve que sair logo no início da primeira partida devido a um problema no pé e se junta a Stefan Ortega (panturrilha), Nicolo Savona, Chris Wood, John Victor e Willy Boly (todos com lesões no joelho) na sala de tratamento. Para piorar a situação, Luca Netz está impedido de disputar a Liga Europa.

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Ainda assim, há um vislumbre de esperança para os Garibaldis. Eles conseguiram vencer duas das últimas três partidas fora de casa na Liga Europa e precisarão mostrar essa mesma resiliência se quiserem garantir uma vaga nas quartas de final — uma fase que não alcançam em competições europeias desde a Copa da UEFA de 1995-96.

Notícias e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

MID Outros NFO 2 Vitórias 0 Empate 0 Nottingham Forest 0 - 1 Midtjylland

Nottingham Forest 2 - 3 Midtjylland 4 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao FC Midtjylland x Nottingham Forest hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: