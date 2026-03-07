O FC Groningen recebe o Ajax no Euroborg para um confronto da 26ª rodada da Eredivisie.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre FC Groningen e Ajax, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao FC Groningen x Ajax com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Groningen x Ajax gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Hora do início do jogo FC Groningen x Ajax

Groningen x Ajax terá início em 7 de março de 2026, às 10h30 EST e 15h30 GMT.

Previsão da partida

O Groningen está em uma sequência de seis derrotas consecutivas, o que o fez cair para a 11ª posição na Eredivisie. Mais recentemente, perdeu por 3 a 2 para o Volendam. O rebaixamento não deve ser uma preocupação, mas a queda na tabela não será bem recebida pelos torcedores.

O gigante holandês Ajax se tornou especialista em empates na Holanda, empatando quatro de suas últimas cinco partidas e 11 no total nesta temporada. Para o desespero dos torcedores, o time não conquista o título da Eredivisie desde 2021-22. Um ponto positivo da campanha é a revelação Mika Godts. O belga de 20 anos tem 13 gols e oito assistências em 23 partidas pela Eredivisie nesta temporada.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O capitão do Groningen, Stije Resink, ficará afastado dos gramados por até 12 meses após uma grave lesão no joelho sofrida em 1º de março. Younes Taha está fora devido a suspensão.

A dupla do Ajax, Oleksandr Zinchenko e o goleiro Vitezslav Jaros, estão fora do restante da temporada devido a lesões no ligamento cruzado anterior. Youri Regeer cumpre suspensão.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo FC Groningen x Ajax hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: