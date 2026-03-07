Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eredivisie
team-logoFC Groningen
Euroborg
team-logoAjax
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre FC Groningen e Ajax pela Eredivisie: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Eredivisie entre o FC Groningen e o Ajax, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O FC Groningen recebe o Ajax no Euroborg para um confronto da 26ª rodada da Eredivisie.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre FC Groningen e Ajax, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTriller TV
CanadáSportsnet
Sul/África SubsaarianaESPN África

Como assistir ao FC Groningen x Ajax com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a ExpressVPN!

Como assistir e transmitir ao vivo Groningen x Ajax gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

Transmita Groningen x Ajax no FuboComeceo teste gratuito

Hora do início do jogo FC Groningen x Ajax

crest
Eredivisie - Eredivisie
Euroborg

Groningen x Ajax terá início em 7 de março de 2026, às 10h30 EST e 15h30 GMT.

Previsão da partida

O Groningen está em uma sequência de seis derrotas consecutivas, o que o fez cair para a 11ª posição na Eredivisie. Mais recentemente, perdeu por 3 a 2 para o Volendam. O rebaixamento não deve ser uma preocupação, mas a queda na tabela não será bem recebida pelos torcedores. 

FBL-NED-EREDIVISIE-GRONINGEN-EINDHOVENGetty Images

O gigante holandês Ajax se tornou especialista em empates na Holanda, empatando quatro de suas últimas cinco partidas e 11 no total nesta temporada. Para o desespero dos torcedores, o time não conquista o título da Eredivisie desde 2021-22. Um ponto positivo da campanha é a revelação Mika Godts. O belga de 20 anos tem 13 gols e oito assistências em 23 partidas pela Eredivisie nesta temporada.

FBL-NED-EREDIVISIE-EXCELSIOR-AJAXGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O capitão do Groningen, Stije Resink, ficará afastado dos gramados por até 12 meses após uma grave lesão no joelho sofrida em 1º de março. Younes Taha está fora devido a suspensão.

A dupla do Ajax, Oleksandr Zinchenko e o goleiro Vitezslav Jaros, estão fora do restante da temporada devido a lesões no ligamento cruzado anterior. Youri Regeer cumpre suspensão.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de FC Groningen x Ajax

FC GroningenHome team crest

4-4-2

Formação

4-3-3

Home team crestAJX
1
E. Vaessen
16
T. Mercera
2
W. Prins
4
D. Janse
3
T. Blokzijl
18
T. Land
20
M. Seuntjens
14
J. Schreuders
17
D. van der Werff
9
B. Willumsson
26
T. van Bergen
26
M. Paes
15
Y. Baas
37
J. Sutalo
2
L. Rosa
5
O. Wijndal
10
O. Gloukh
18
D. Klaassen
28
K. Fitz-Jim
11
M. Godts
9
K. Dolberg
43
R. Bounida

4-3-3

AJXAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Lukkien

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Grim

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

GRO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

AJX
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro de confrontos diretos

GRO

Outros

AJX

0

1

Empate

4

Vitórias

6

Gols feitos

16
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo FC Groningen x Ajax hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0