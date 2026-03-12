As oitavas de final da CONCACAF Champions Cup 2026 continuam com o Cincinnati recebendo o gigante mexicano Tigres no TQL Stadium.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre FC Cincinnati e Tigres, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre FC Cincinnati e Tigres com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre FC Cincinnati e Tigres

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup TQL Stadium

FC Cincinnati x Tigres terá início em 12 de março de 2026 às 20:00 EST.

Previsão da partida

Esta partida de ida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup coloca o Cincinnati, em dificuldades, contra o Tigres, que está com a confiança em alta após uma grande vitória na Liga MX.

O Cincinnati está em má fase na MLS, tendo perdido duas partidas consecutivas, a mais recente contra o Toronto. O meio-campista ofensivo brasileiro Evander voltou de lesão nessa partida, o que é um reforço oportuno para o Orange & Blue, que não conseguiu marcar gols em partidas consecutivas da MLS.

O Tigres chega a Ohio animado após derrotar o rival Monterrey por 1 a 0 no Clásico Regiomontano no sábado. O lendário atacante francês André-Pierre Gignac, agora com 40 anos, saiu do banco para marcar o único gol da partida nos acréscimos.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Kristian Fletcher, do Cincinnati, está fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de FC Cincinnati x Tigres Provável escalação Reservas Técnico P. Noonan Provável escalação Reservas Técnico G. Pizarro

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

CIN Outros TIG 0 1 Empate 1 Tigres 3 - 1 FC Cincinnati

FC Cincinnati 1 - 1 Tigres 2 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo entre FC Cincinnati e Tigres hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: