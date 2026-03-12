As oitavas de final da CONCACAF Champions Cup 2026 continuam com o Cincinnati recebendo o gigante mexicano Tigres no TQL Stadium.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre FC Cincinnati e Tigres, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo
|Canadá
|Fubo Canadá
Como assistir ao jogo entre FC Cincinnati e Tigres com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre FC Cincinnati e Tigres
FC Cincinnati x Tigres terá início em 12 de março de 2026 às 20:00 EST.
Previsão da partida
Esta partida de ida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup coloca o Cincinnati, em dificuldades, contra o Tigres, que está com a confiança em alta após uma grande vitória na Liga MX.
Getty Images
O Cincinnati está em má fase na MLS, tendo perdido duas partidas consecutivas, a mais recente contra o Toronto. O meio-campista ofensivo brasileiro Evander voltou de lesão nessa partida, o que é um reforço oportuno para o Orange & Blue, que não conseguiu marcar gols em partidas consecutivas da MLS.
O Tigres chega a Ohio animado após derrotar o rival Monterrey por 1 a 0 no Clásico Regiomontano no sábado. O lendário atacante francês André-Pierre Gignac, agora com 40 anos, saiu do banco para marcar o único gol da partida nos acréscimos.
Getty Images
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Kristian Fletcher, do Cincinnati, está fora por causa de uma lesão no ligamento cruzado.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo entre FC Cincinnati e Tigres hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.