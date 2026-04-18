Como assistir ao jogo de hoje entre Everton e Liverpool pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Everton e Liverpool; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre Everton e Liverpool usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Everton e Liverpool

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

A partida de hoje entre Everton e Liverpool terá início em 19 de abril de 2026, às 14h.

Prévia da partida

Getty Images

Este confronto tão aguardado será disputado no Hill Dickinson Stadium, o moderno estádio do Everton em Bramley-Moore Dock, inaugurado oficialmente em fevereiro de 2025. Chegando a este jogo, ambas as equipes estão em plena disputa por uma vaga nas competições europeias. O Liverpool ocupa a 5ª posição com 52 pontos, mas tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade recentemente. Enquanto isso, o Everton, em ascensão, está na 8ª posição com 47 pontos, buscando aproveitar seu forte desempenho em casa para diminuir a diferença para seus rivais.

No confronto anterior desta temporada, em setembro de 2025, o Liverpool garantiu uma vitória apertada por 2 a 1 em Anfield. No entanto, os Toffees têm sido formidáveis em seu novo estádio, estabelecendo recentemente um recorde de público durante o confronto com o Chelsea. Com o Liverpool vindo de uma recente eliminação da Liga dos Campeões, o Everton sentirá a oportunidade de conquistar uma histórica primeira vitória no clássico em seu novo estádio.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Everton x Liverpool hoje

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Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: