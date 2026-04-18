Como assistir ao jogo de hoje entre Everton e Liverpool pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Everton e Liverpool; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Everton e Liverpool usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Everton e Liverpool
A partida de hoje entre Everton e Liverpool terá início em 19 de abril de 2026, às 14h.
Prévia da partida
Getty Images
Este confronto tão aguardado será disputado no Hill Dickinson Stadium, o moderno estádio do Everton em Bramley-Moore Dock, inaugurado oficialmente em fevereiro de 2025. Chegando a este jogo, ambas as equipes estão em plena disputa por uma vaga nas competições europeias. O Liverpool ocupa a 5ª posição com 52 pontos, mas tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade recentemente. Enquanto isso, o Everton, em ascensão, está na 8ª posição com 47 pontos, buscando aproveitar seu forte desempenho em casa para diminuir a diferença para seus rivais.
No confronto anterior desta temporada, em setembro de 2025, o Liverpool garantiu uma vitória apertada por 2 a 1 em Anfield. No entanto, os Toffees têm sido formidáveis em seu novo estádio, estabelecendo recentemente um recorde de público durante o confronto com o Chelsea. Com o Liverpool vindo de uma recente eliminação da Liga dos Campeões, o Everton sentirá a oportunidade de conquistar uma histórica primeira vitória no clássico em seu novo estádio.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Everton x Liverpool hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.