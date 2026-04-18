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Premier League
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Renuka Odedra

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Como assistir ao jogo de hoje entre Everton e Liverpool pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Everton
Liverpool
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Everton e Liverpool, além do horário do pontapé inicial e das notícias sobre as equipes

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Everton e Liverpool; trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUASling
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Everton e Liverpool usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do início da partida entre Everton e Liverpool

crest
Premier League - Premier League
Hill Dickinson Stadium

A partida de hoje entre Everton e Liverpool terá início em 19 de abril de 2026, às 14h.

Prévia da partida 

Everton vs Liverpool Getty Images

Este confronto tão aguardado será disputado no Hill Dickinson Stadium, o moderno estádio do Everton em Bramley-Moore Dock, inaugurado oficialmente em fevereiro de 2025. Chegando a este jogo, ambas as equipes estão em plena disputa por uma vaga nas competições europeias. O Liverpool ocupa a 5ª posição com 52 pontos, mas tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade recentemente. Enquanto isso, o Everton, em ascensão, está na 8ª posição com 47 pontos, buscando aproveitar seu forte desempenho em casa para diminuir a diferença para seus rivais.

No confronto anterior desta temporada, em setembro de 2025, o Liverpool garantiu uma vitória apertada por 2 a 1 em Anfield. No entanto, os Toffees têm sido formidáveis em seu novo estádio, estabelecendo recentemente um recorde de público durante o confronto com o Chelsea. Com o Liverpool vindo de uma recente eliminação da Liga dos Campeões, o Everton sentirá a oportunidade de conquistar uma histórica primeira vitória no clássico em seu novo estádio.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Everton x Liverpool

EvertonHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
J. Pickford
32
J. Branthwaite
16
V. Mykolenko
6
J. Tarkowski
15
J. O'Brien
22
K. Dewsbury-Hall
10
I. Ndiaye
27
I. Gueye
7
D. McNeil
37
J. Garner
9
Beto
25
G. Mamardashvili
5
I. Konate
30
J. Frimpong
6
M. Kerkez
4
V. van Dijk
7
F. Wirtz
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
8
D. Szoboszlai
18
C. Gakpo

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

EVE

Outros

LIV

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Everton x Liverpool hoje

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  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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