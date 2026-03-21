Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoChelsea
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Everton e Chelsea pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Everton e Chelsea, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Everton recebe o Chelsea no Goodison Park para um confronto da Premier League, com ambas as equipes ansiosas por superar o desempenho irregular e recuperar a consistência.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Everton e Chelsea, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Everton e Chelsea usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira a Express!

Horário do início da partida entre Everton e Chelsea

crest
Premier League - Premier League
Hill Dickinson Stadium

O jogo Everton x Chelsea começa em 21 de março às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

Os jogadores de David Moyes encontram-se na oitava posição, um lugar que os mantém firmemente na briga por uma vaga nas competições europeias — palco que não pisam desde a temporada 2017-18. 

O Everton, no entanto, vem de uma dura derrota por 2 a 0 para o Arsenal e, enquanto se reorganiza, o Chelsea tem enfrentado seus próprios problemas. 

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

A equipe de Liam Rosenior sofreu uma derrota apertada por 1 a 0 em casa contra o Newcastle no fim de semana, e as coisas foram de mal a pior quando o Paris Saint-Germain os derrotou na Liga dos Campeões em Stamford Bridge, levando à eliminação dos Blues nas oitavas de final. 

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Everton teve que jogar sem James Tarkowski e Jarrad Branthwaite contra o Arsenal, com Branthwaite agora parecendo mais provável de retornar neste fim de semana. Tyrqiue George não estará disponível contra seu clube de origem, enquanto Carlos Alcaraz e Jack Grealish continuam afastados por um longo período.

Aston Villa v Everton - Premier LeagueGetty Images

O Chelsea também tem suas próprias preocupações com lesões – Reece James continua fora, embora Malo Gusto possa voltar à disputa após perder a partida contra o PSG por motivo de doença. Historicamente, o Everton tem enfrentado dificuldades para superar o Chelsea, não conseguindo marcar gols nos últimos quatro confrontos, mas perdeu apenas uma vez nos últimos oito encontros em Goodison Park. No geral, o histórico de confrontos diretos favorece o Chelsea, com 78 vitórias contra 60 do Everton, além de 57 empates.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Everton x Chelsea

EvertonHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
J. Pickford
15
J. O'Brien
5
M. Keane
16
V. Mykolenko
37
J. Garner
10
I. Ndiaye
27
I. Gueye
42
T. Iroegbunam
7
D. McNeil
22
K. Dewsbury-Hall
9
Beto
1
R. Sanchez
21
J. Hato
3
M. Cucurella
29
W. Fofana
27
M. Gusto
10
C. Palmer
49
A. Garnacho
8
E. Fernandez
7
P. Neto
25
M. Caicedo
20
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

EVE

Outros

CHE

1

1

Empate

3

Vitórias

2

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Everton e Chelsea hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!