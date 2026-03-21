O Everton recebe o Chelsea no Goodison Park para um confronto da Premier League, com ambas as equipes ansiosas por superar o desempenho irregular e recuperar a consistência.

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Como assistir ao jogo entre Everton e Chelsea usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Everton e Chelsea

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

O jogo Everton x Chelsea começa em 21 de março às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

Os jogadores de David Moyes encontram-se na oitava posição, um lugar que os mantém firmemente na briga por uma vaga nas competições europeias — palco que não pisam desde a temporada 2017-18.

O Everton, no entanto, vem de uma dura derrota por 2 a 0 para o Arsenal e, enquanto se reorganiza, o Chelsea tem enfrentado seus próprios problemas.

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A equipe de Liam Rosenior sofreu uma derrota apertada por 1 a 0 em casa contra o Newcastle no fim de semana, e as coisas foram de mal a pior quando o Paris Saint-Germain os derrotou na Liga dos Campeões em Stamford Bridge, levando à eliminação dos Blues nas oitavas de final.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Everton teve que jogar sem James Tarkowski e Jarrad Branthwaite contra o Arsenal, com Branthwaite agora parecendo mais provável de retornar neste fim de semana. Tyrqiue George não estará disponível contra seu clube de origem, enquanto Carlos Alcaraz e Jack Grealish continuam afastados por um longo período.

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O Chelsea também tem suas próprias preocupações com lesões – Reece James continua fora, embora Malo Gusto possa voltar à disputa após perder a partida contra o PSG por motivo de doença. Historicamente, o Everton tem enfrentado dificuldades para superar o Chelsea, não conseguindo marcar gols nos últimos quatro confrontos, mas perdeu apenas uma vez nos últimos oito encontros em Goodison Park. No geral, o histórico de confrontos diretos favorece o Chelsea, com 78 vitórias contra 60 do Everton, além de 57 empates.

Notícias das equipes e escalações

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Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Everton e Chelsea hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: