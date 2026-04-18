A disputa por uma vaga no Brasil 2027 chega ao ensolarado Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba, onde os atuais campeões mundiais buscam recuperar o ímpeto diante de uma torcida apaixonada.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Espanha x Ucrânia, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir a Espanha x Ucrânia com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida Espanha x Ucrânia

Espanha x Ucrânia começa em 18 de abril às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Prévia da partida

A Espanha chega a esta partida da 4ª rodada com algo a provar após uma derrota apertada por 1 a 0 para a Inglaterra no início desta semana. Esse resultado em Wembley interrompeu uma boa sequência de resultados e intensificou a disputa pelo topo do Grupo A3. Apesar do revés recente, a equipe de Sonia Bermúdez continua sendo a grande favorita, já que derrotou a Ucrânia por 3 a 1 no confronto de volta, em março.

Getty Images

Para a Ucrânia, o desafio é difícil; elas vêm de uma dura derrota por 1 a 0 para a Islândia e precisam desesperadamente de um resultado para se manterem a um passo das vagas para a repescagem. Enquanto a Espanha provavelmente dominará a posse de bola e ditará o ritmo com seu estilo técnico característico, a Ucrânia mostrou que pode ser organizada e difícil de ser vencida, o que significa que as anfitriãs precisarão ser precisas para evitar uma tarde frustrante.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A história favorece os anfitriões, já que a Espanha tem um histórico perfeito contra a Ucrânia nos últimos confrontos oficiais, tendo marcado significativamente mais gols do que o adversário nos últimos anos. A Espanha está atualmente lidando com a recuperação de alguns jogadores importantes após o confronto físico em Wembley, com a equipe médica acompanhando pequenas contusões para garantir que o time titular esteja em plena forma.

A Ucrânia enfrenta seus próprios desafios de escalação, buscando especificamente um finalização mais eficaz após não ter conseguido marcar gols na última partida contra a Islândia. Fique de olho em Alexia Putellas e Aitana Bonmati, que devem liderar o ataque criativo da La Roja, enquanto a Ucrânia vai contar fortemente com sua estrutura defensiva para resistir à pressão inicial. Uma vitória da Espanha praticamente garantiria sua trajetória rumo à classificação automática, enquanto um resultado surpreendente da Ucrânia seria uma das maiores reviravoltas do ciclo de qualificação.

Getty Images

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Espanha x Ucrânia hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: