A Eslováquia recebe o Kosovo em Bratislava para uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, sendo que o vencedor enfrentará a Turquia ou a Romênia por uma vaga no torneio mais prestigiado do futebol.

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Como assistir ao jogo Eslováquia x Kosovo com uma VPN

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Horário do início da partida Eslováquia x Kosovo

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round National Football Stadium

Eslováquia x Kosovo terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Apesar da pesada derrota por 6 a 0 para a Alemanha na última rodada das eliminatórias do Grupo A, a Eslováquia terminou em segundo lugar e continua na briga por sua primeira participação na fase final desde 2010. A equipe contou fortemente com seu desempenho em casa, marcando cinco gols sem sofrer nenhum em três vitórias em casa, estendendo sua invencibilidade em casa para oito jogos (6 vitórias, 2 empates).

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A busca do Kosovo por sua primeira participação na Copa do Mundo como nação independente continua em ritmo acelerado. O total de três vitórias no Grupo B foi o triplo do número que a equipe havia conseguido em 18 partidas nas duas primeiras campanhas de qualificação. Uma derrota fora de casa para a Suíça levou a equipe para a repescagem, mas ela conquistou vitórias nas outras três partidas disputadas fora de casa ou em campo neutro desde o início de 2025. Essa sequência inclui impressionantes jogos sem sofrer gols na Suécia e na Eslovênia.

O vencedor deste confronto enfrentará a Romênia ou a Turquia por uma vaga na fase final.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A Eslováquia não poderá contar com Lubomir Satka, já que o zagueiro central fraturou um osso da mão no início deste mês.

Fisnik Asllani, estrela de 23 anos do Kosovo, marcou oito gols e deu cinco assistências em 26 partidas da Bundesliga pelo Hoffenheim nesta temporada.

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Notícias das equipes e escalações

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Guia passo a passo de VPN para assistir Eslováquia x Kosovo hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: