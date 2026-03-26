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Como assistir ao jogo de hoje entre Eslováquia e Kosovo pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Eslováquia x Kosovo
Eslováquia
Kosovo
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre Eslováquia e Kosovo, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A Eslováquia recebe o Kosovo em Bratislava para uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, sendo que o vencedor enfrentará a Turquia ou a Romênia por uma vaga no torneio mais prestigiado do futebol.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Eslováquia x Kosovo, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAViX
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Eslováquia x Kosovo com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida Eslováquia x Kosovo

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
National Football Stadium

Eslováquia x Kosovo terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Apesar da pesada derrota por 6 a 0 para a Alemanha na última rodada das eliminatórias do Grupo A, a Eslováquia terminou em segundo lugar e continua na briga por sua primeira participação na fase final desde 2010. A equipe contou fortemente com seu desempenho em casa, marcando cinco gols sem sofrer nenhum em três vitórias em casa, estendendo sua invencibilidade em casa para oito jogos (6 vitórias, 2 empates). 

Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

A busca do Kosovo por sua primeira participação na Copa do Mundo como nação independente continua em ritmo acelerado. O total de três vitórias no Grupo B foi o triplo do número que a equipe havia conseguido em 18 partidas nas duas primeiras campanhas de qualificação. Uma derrota fora de casa para a Suíça levou a equipe para a repescagem, mas ela conquistou vitórias nas outras três partidas disputadas fora de casa ou em campo neutro desde o início de 2025. Essa sequência inclui impressionantes jogos sem sofrer gols na Suécia e na Eslovênia. 

O vencedor deste confronto enfrentará a Romênia ou a Turquia por uma vaga na fase final. 

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SUIGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A Eslováquia não poderá contar com Lubomir Satka, já que o zagueiro central fraturou um osso da mão no início deste mês.

Fisnik Asllani, estrela de 23 anos do Kosovo, marcou oito gols e deu cinco assistências em 26 partidas da Bundesliga pelo Hoffenheim nesta temporada.

CORRECTION / FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SLO-KOSGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Eslováquia x Kosovo

EslováquiaHome team crest

4-3-3

Formação

5-3-2

Home team crestKOS
1
M. Dubravka
2
P. Pekarik
14
M. Skriniar
4
A. Obert
16
D. Hancko
8
O. Duda
19
T. Rigo
22
S. Lobotka
15
D. Strelec
20
D. Duris
7
L. Sauer
1
A. Muric
3
F. Aliti
15
M. Vojvoda
4
I. Krasniqi
5
L. Dellova
19
D. Gallapeni
8
F. Muslija
6
E. Rexhbecaj
14
V. Berisha
11
F. Asllani
18
V. Muriqi

5-3-2

KOSAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Calzona

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Foda

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

SVK
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

KOS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Eslováquia x Kosovo hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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