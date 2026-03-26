A Eslováquia recebe o Kosovo em Bratislava para uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, sendo que o vencedor enfrentará a Turquia ou a Romênia por uma vaga no torneio mais prestigiado do futebol.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Eslováquia x Kosovo, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Eslováquia x Kosovo com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Eslováquia x Kosovo
Eslováquia x Kosovo terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
Apesar da pesada derrota por 6 a 0 para a Alemanha na última rodada das eliminatórias do Grupo A, a Eslováquia terminou em segundo lugar e continua na briga por sua primeira participação na fase final desde 2010. A equipe contou fortemente com seu desempenho em casa, marcando cinco gols sem sofrer nenhum em três vitórias em casa, estendendo sua invencibilidade em casa para oito jogos (6 vitórias, 2 empates).
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A busca do Kosovo por sua primeira participação na Copa do Mundo como nação independente continua em ritmo acelerado. O total de três vitórias no Grupo B foi o triplo do número que a equipe havia conseguido em 18 partidas nas duas primeiras campanhas de qualificação. Uma derrota fora de casa para a Suíça levou a equipe para a repescagem, mas ela conquistou vitórias nas outras três partidas disputadas fora de casa ou em campo neutro desde o início de 2025. Essa sequência inclui impressionantes jogos sem sofrer gols na Suécia e na Eslovênia.
O vencedor deste confronto enfrentará a Romênia ou a Turquia por uma vaga na fase final.
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Principais estatísticas e notícias sobre lesões
A Eslováquia não poderá contar com Lubomir Satka, já que o zagueiro central fraturou um osso da mão no início deste mês.
Fisnik Asllani, estrela de 23 anos do Kosovo, marcou oito gols e deu cinco assistências em 26 partidas da Bundesliga pelo Hoffenheim nesta temporada.
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Guia passo a passo de VPN para assistir Eslováquia x Kosovo hoje
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- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.