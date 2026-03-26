A Dinamarca recebe a Macedônia do Norte no Estádio Parken, em uma semifinal da repescagem da Copa do Mundo. Os dinamarqueses chegam ao jogo depois de terem ficado atrás da Escócia em seu grupo, enquanto os visitantes se mantiveram firmes contra o País de Gales e a Bélgica, apesar de terem sofrido apenas uma derrota em oito partidas das eliminatórias.

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Como assistir ao jogo entre a Dinamarca e a Macedônia do Norte usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Dinamarca e Macedônia do Norte

Dinamarca x Macedônia do Norte começa em 26 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A Dinamarca chega a esta partida após dois resultados decepcionantes e, mesmo com a vantagem de jogar em casa, sabe que a confiança não está no auge. Ainda assim, o elenco tem muita qualidade e estará determinado a lutar por uma vaga na Copa do Mundo.

A Macedônia do Norte também chega sob pressão, especialmente após a goleada de 7 a 1 sofrida contra o País de Gales na última partida. Foi uma noite difícil para os Red Lynxes, e jogar fora de casa torna esse desafio ainda mais difícil. Eles precisarão de resiliência e de uma grande reação para se manterem na disputa.

Jogadores a serem observados

Getty Images

A Dinamarca vai contar com Rasmus Hojlund para liderar o ataque. O jogador de 23 anos tem mostrado consistência pela seleção, marcando cinco gols nesta campanha de qualificação e provando ser uma ameaça ofensiva confiável. Sua capacidade de se destacar em momentos decisivos faz dele alguém a ser observado.

Pela Macedônia do Norte, Bojan Miovski carrega grande responsabilidade. Ele foi o único marcador na última partida e, embora não tenha sido suficiente para mudar o resultado, isso destacou sua importância para a equipe. Contra a Dinamarca, ele buscará elevar seu nível de jogo e dar à equipe uma chance de lutar.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 2 J. Andersen Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

DEN Um MKD 0 0 Empate 1 Macedônia do Norte 3 - 0 Dinamarca 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: