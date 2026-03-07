Goal.com
Major League Soccer
team-logoDC United
M&T Bank Stadium
team-logoInter Miami CF
Como assistir ao jogo de hoje entre DC United e Inter Miami CF da Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Major League Soccer entre o DC United e o Inter Miami CF, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O D.C. United recebe o atual campeão da MLS Cup, o Inter Miami CF, no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Maryland.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o DC United e o Inter Miami CF, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre o DC United e o Inter Miami CF com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial do jogo entre DC United e Inter Miami CF

crest
Major League Soccer - Major League Soccer
M&T Bank Stadium

DC United x Inter Miami terá início em 7 de março de 2026 às 16h30 EST. 

Previsão da partida

O United está em fase de transição sob o comando do técnico René Weiler. A equipe venceu o Philadelphia por 1 a 0, mas perdeu por 1 a 0 para o Austin no último fim de semana. O vencedor da Chuteira de Ouro 2204, Christian Benteke, deixou o clube e foi substituído pelo atacante romeno Louis Munteanu.

DC United playersGetty Images

Após uma derrota por 3 a 0 para o LAFC na estreia da temporada, o Miami se recuperou com uma vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City, onde Leo Messi brilhou com dois gols, habilmente apoiado pelo venezuelano Telasco Segovia, de 22 anos, que deu duas assistências. 

Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Aaron Herrera e Gabriel Segal estão fora do United.

Pelo Miami, Luis Suárez está fora de jogo devido a uma lesão na perna, e o lateral Sergio Reguilón está fora devido a um problema no joelho.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de DC United x Inter Miami CF

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Weiler

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mascherano

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

DCU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/9
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

MIA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro de confrontos diretos

DCU

Outros

MIA

0

2

Empates

3

Vitórias

6

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre DC United e Inter Miami CF hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

