O D.C. United recebe o atual campeão da MLS Cup, o Inter Miami CF, no M&T Bank Stadium, em Baltimore, Maryland.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o DC United e o Inter Miami CF, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre o DC United e o Inter Miami CF com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial do jogo entre DC United e Inter Miami CF

Major League Soccer - Major League Soccer M&T Bank Stadium

DC United x Inter Miami terá início em 7 de março de 2026 às 16h30 EST.

Previsão da partida

O United está em fase de transição sob o comando do técnico René Weiler. A equipe venceu o Philadelphia por 1 a 0, mas perdeu por 1 a 0 para o Austin no último fim de semana. O vencedor da Chuteira de Ouro 2204, Christian Benteke, deixou o clube e foi substituído pelo atacante romeno Louis Munteanu.

Após uma derrota por 3 a 0 para o LAFC na estreia da temporada, o Miami se recuperou com uma vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City, onde Leo Messi brilhou com dois gols, habilmente apoiado pelo venezuelano Telasco Segovia, de 22 anos, que deu duas assistências.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Aaron Herrera e Gabriel Segal estão fora do United.

Pelo Miami, Luis Suárez está fora de jogo devido a uma lesão na perna, e o lateral Sergio Reguilón está fora devido a um problema no joelho.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de DC United x Inter Miami CF Provável escalação Reservas Técnico R. Weiler Provável escalação Reservas Técnico J. Mascherano

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: