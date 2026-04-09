O Crystal Palace está entrando em território desconhecido com sua primeira participação nas quartas de final de uma competição europeia, e o Selhurst Park sediará a partida de ida da disputa da Liga Conferência da UEFA contra a Fiorentina.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Crystal Palace x Fiorentina, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre Crystal Palace e Fiorentina usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Crystal Palace e Fiorentina

Conference League - Liga da Conferência Europeia Selhurst Park

Crystal Palace x Fiorentina começa em 9 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Crystal Palace passou por uma fase difícil entre meados de dezembro e o final de janeiro, sem conseguir nenhuma vitória, mas conseguiu dar a volta por cima no momento certo. Os Eagles estão invictos nos últimos quatro jogos em todas as competições e também vêm apresentando uma boa sequência na Europa, sem sofrer nenhuma derrota em seis partidas consecutivas da Liga de Conferências.

Mesmo assim, a temporada tem sido de altos e baixos. O Palace começou bem, ficando dez partidas invicto no início da campanha, mas o ritmo caiu após a perda de jogadores importantes. No Selhurst Park, a consistência tem sido difícil de encontrar, com apenas três vitórias em casa na Premier League, embora tenham mostrado que podem estar à altura quando o que está em jogo é importante. Esta quartas de final é histórica para o clube — é a primeira em uma grande competição europeia — e eles se juntam a Leicester, West Ham, Aston Villa e Chelsea como times ingleses a chegar a esta fase da Conference League, com todas essas quatro equipes vencendo suas partidas.

Getty Images

A Fiorentina, por outro lado, não é estranha a este nível do futebol europeu. Este é seu primeiro confronto com uma equipe inglesa desde a final da Conference League de 2023 em Praga. No campeonato nacional, o time tem enfrentado dificuldades e ocupa a 15ª posição na Série A, mas, assim como o Palace, encontrou alguma estabilidade recentemente, com seis jogos sem derrota. Sua experiência pode ser crucial — o time chegou pelo menos às semifinais em cada uma de suas últimas três campanhas na Liga Conferência e tem um histórico impressionante nas quartas de final, vencendo 10 de 11, com a única derrota ocorrendo em 1970, contra o Celtic.

Na rodada anterior, a Fiorentina se tornou o primeiro clube a atingir 50 partidas na Liga de Conferências e, no total, perdeu apenas quatro das 22 disputas de quartas de final europeias. Esse histórico faz dela um adversário perigoso, mesmo que seu desempenho no campeonato nacional tenha sido decepcionante.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Pelo Crystal Palace, Dean Henderson perdeu a partida de volta contra o AEK Larnaca por motivo de doença, mas o ex-goleiro do Manchester United deve estar de volta ao gol. Adam Wharton sofreu uma pequena contusão no final de março, mas deve estar em condições de jogar. Eddie Nketiah e Cheick Doucoure continuam sendo dúvidas, com Nketiah tendo mais chances de retornar no final do mês.

A Fiorentina tem problemas maiores, com Rolando Mandragora, Manor Solomon, Niccolò Fortini e Fabiano Parisi todos fora por lesões.

Getty Images

Em termos de histórico, a Fiorentina tem se saído muito bem em confrontos europeus de duas partidas, vencendo 15 das últimas 16. Seus resultados recentes contra clubes ingleses, porém, não têm sido tão bons — o time não venceu nas últimas três partidas, com duas derrotas e um empate.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Crystal Palace x Fiorentina hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: