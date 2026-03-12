O Crystal Palace estará ansioso para acertar as contas quando receber o AEK Larnaca na partida de ida das oitavas de final da Liga Conferência, na quinta-feira, depois de ter perdido por 1 a 0 para o time cipriota em sua primeira noite europeia no Selhurst Park, há apenas cinco meses.

Hora do início da partida entre Crystal Palace e AEK Larnaca

Conference League - Liga da Conferência Europeia Selhurst Park

Crystal Palace x AEK Larnaca começa em 12 de março às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O Crystal Palace pode não ter brilhado na fase de grupos, terminando no meio da tabela após uma série de resultados mistos, mas ainda é amplamente considerado um dos principais candidatos à Conference League desta temporada. Seu caminho para as oitavas de final passou pelas eliminatórias, onde um empate tenso na primeira partida contra o Zrinjski Mostar foi seguido por uma vitória decisiva na segunda partida em Selhurst Park, graças aos gols de Maxence Lacroix e Evann Guessand. Desde então, o desempenho no campeonato nacional tem sido irregular — uma derrota fora de casa para o Manchester United foi rapidamente compensada por uma vitória animadora sobre o Tottenham, que aliviou as preocupações com o rebaixamento e elevou o ânimo no sul de Londres. O técnico Oliver Glasner, que deixará o cargo no final da temporada, estará ansioso para sair em alta.

O histórico do Palace em casa na Europa tem sido animador, embora sua única derrota tenha sido contra o visitante desta quinta-feira, o AEK Larnaca. O time cipriota chega invicto na competição deste ano, ostentando a defesa mais sólida do grupo, e não é estranho a esta fase, tendo chegado às oitavas de final duas vezes em quatro temporadas. Com sete vitórias nos últimos 12 jogos domésticos e uma recente vitória por 3 a 0 que o mantém firmemente na terceira posição da Primeira Divisão cipriota, o Larnaca parece bem treinado, confiante e pronto para testar as ambições do Palace.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Palace entra no confronto de quinta-feira com algumas ausências notáveis. Daniel Muñoz está fora de ação após sofrer uma lesão no ombro na vitória sobre o Spurs pela Premier League, enquanto Jean-Philippe Mateta e Cheick Doucouré estão se recuperando de problemas no joelho, e Eddie Nketiah continua fora devido a um problema na coxa.

Do lado do Larnaca, Yahav Gurfinkel, Youssef Amyn, Giorgos Naoum e Jimmy Suarez estão todos na sala de tratamento com várias contusões, deixando a equipe cipriota enfraquecida em certas áreas.

Mesmo assim, o desempenho defensivo do Larnaca na Europa tem sido notável - eles sofreram apenas um gol em seis partidas da Liga Conferência, destacando a resiliência que os levou às oitavas de final.

Notícias da equipe e escalações

