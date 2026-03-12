O Crystal Palace estará ansioso para acertar as contas quando receber o AEK Larnaca na partida de ida das oitavas de final da Liga Conferência, na quinta-feira, depois de ter perdido por 1 a 0 para o time cipriota em sua primeira noite europeia no Selhurst Park, há apenas cinco meses.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Crystal Palace x AEK Larnaca, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|África do Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao Crystal Palace x AEK Larnaca com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Crystal Palace e AEK Larnaca
Crystal Palace x AEK Larnaca começa em 12 de março às 15h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
O Crystal Palace pode não ter brilhado na fase de grupos, terminando no meio da tabela após uma série de resultados mistos, mas ainda é amplamente considerado um dos principais candidatos à Conference League desta temporada. Seu caminho para as oitavas de final passou pelas eliminatórias, onde um empate tenso na primeira partida contra o Zrinjski Mostar foi seguido por uma vitória decisiva na segunda partida em Selhurst Park, graças aos gols de Maxence Lacroix e Evann Guessand. Desde então, o desempenho no campeonato nacional tem sido irregular — uma derrota fora de casa para o Manchester United foi rapidamente compensada por uma vitória animadora sobre o Tottenham, que aliviou as preocupações com o rebaixamento e elevou o ânimo no sul de Londres. O técnico Oliver Glasner, que deixará o cargo no final da temporada, estará ansioso para sair em alta.
Getty Images
O histórico do Palace em casa na Europa tem sido animador, embora sua única derrota tenha sido contra o visitante desta quinta-feira, o AEK Larnaca. O time cipriota chega invicto na competição deste ano, ostentando a defesa mais sólida do grupo, e não é estranho a esta fase, tendo chegado às oitavas de final duas vezes em quatro temporadas. Com sete vitórias nos últimos 12 jogos domésticos e uma recente vitória por 3 a 0 que o mantém firmemente na terceira posição da Primeira Divisão cipriota, o Larnaca parece bem treinado, confiante e pronto para testar as ambições do Palace.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Palace entra no confronto de quinta-feira com algumas ausências notáveis. Daniel Muñoz está fora de ação após sofrer uma lesão no ombro na vitória sobre o Spurs pela Premier League, enquanto Jean-Philippe Mateta e Cheick Doucouré estão se recuperando de problemas no joelho, e Eddie Nketiah continua fora devido a um problema na coxa.
Do lado do Larnaca, Yahav Gurfinkel, Youssef Amyn, Giorgos Naoum e Jimmy Suarez estão todos na sala de tratamento com várias contusões, deixando a equipe cipriota enfraquecida em certas áreas.
Getty Images
Mesmo assim, o desempenho defensivo do Larnaca na Europa tem sido notável - eles sofreram apenas um gol em seis partidas da Liga Conferência, destacando a resiliência que os levou às oitavas de final.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Crystal Palace x AEK Larnaca hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.