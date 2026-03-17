Cruz Azul e Monterrey se enfrentam no Estádio Cuauhtémoc para a decisiva partida de volta das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup.
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Como assistir ao jogo Cruz Azul x Monterrey com VPN
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Horário do pontapé inicial de Cruz Azul x Monterrey
Cruz Azul x Monterrey começa em 18 de março às 22h EST e 03h GMT.
Prévia da partida
O Cruz Azul chega a este confronto em alta, após vencer o Monterrey por 3 a 2 na primeira partida, no Estádio BBVA. O La Máquina está em excelente forma desde janeiro, acumulando seis vitórias consecutivas e demonstrando seu domínio contra times como o Atlético San Luis e o Santos Laguna. Seu ataque tem sido implacável, marcando gols em 17 partidas consecutivas.
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Por outro lado, o Monterrey tem trabalho pela frente. Os Rayados precisam de uma vitória clara fora de casa para reverter o placar agregado, mas março não tem sido favorável para eles — derrotas para o Tigres e o Cruz Azul, seguidas de um empate em 2 a 2 com o Juárez, destacaram sua inconsistência. Embora consigam marcar gols, falhas defensivas, como sofrer três gols em casa na última partida, os deixam na defensiva contra um adversário disciplinado.
Jogadores a serem observados
Fique de olho em Nicolás Ibáñez – ele marcou gols em duas partidas consecutivas pelo Cruz Azul e parece ansioso para estender essa sequência. Liderando o ataque, ele tem sido um verdadeiro pesadelo para as defesas e já marcou dois gols na Copa dos Campeões deste ano.
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Pelo Monterrey, Roberto de la Rosa é o jogador mais perigoso. Seus dois gols na partida de ida mostraram o quanto ele pode ser decisivo no terço final do campo. Aos 26 anos, ele está se destacando como figura-chave dos Rayados e estará ansioso para dar a volta por cima com mais uma grande atuação.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Cruz Azul x Monterrey hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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