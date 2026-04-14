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CONCACAF Champions Cup
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Como assistir ao jogo de hoje entre Cruz Azul e Los Angeles FC pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Cruz Azul x Los Angeles FC
Cruz Azul
Los Angeles FC
CONCACAF Champions Cup

Como assistir à partida da CONCACAF Champions Cup entre Cruz Azul e Los Angeles FC, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Los Angeles FC viaja para Puebla, no México, para a partida de volta das quartas de final da CONCACAF Champions Cup contra o atual campeão Cruz Azul, com uma vaga nas semifinais em jogo.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Cruz Azul x Los Angeles FC, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida hoje.

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ÍndiaFanCode

Como assistir ao jogo entre Cruz Azul e Los Angeles FC com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do pontapé inicial de Cruz Azul x Los Angeles FC

crest
CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Estadio Cuahutehmoc

Cruz Azul x Los Angeles FC começa em 15 de abril às 21h EST e 02h GMT.

Prévia da partida

Na primeira partida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup, o LAFC assumiu o controle em casa, com Son Heung-min marcando um gol e David Martinez fazendo mais dois, garantindo a vitória por 3 a 0. O Cruz Azul vinha apresentando um bom desempenho no início da temporada, mas agora chega para a partida de volta sem nenhuma vitória nos últimos seis jogos em todas as competições.

TOPSHOT-FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-ALAJUELENSE-LAFCGetty Images

O LAFC, que ocupa a terceira posição na Conferência Oeste da MLS 2026, tropeçou no campeonato com uma derrota por 2 a 1 para o Portland Timbers, mas seu foco está totalmente voltado para finalizar o trabalho contra os atuais campeões. O Cruz Azul contará com a vantagem de jogar em casa, em Puebla, o que deve tornar a segunda partida bastante disputada, mesmo com o LAFC levando vantagem.

Jogadores a serem observados

Se você está procurando os dois maiores fator decisivos neste confronto, fique de olho em Martinez, do LAFC, e Kevin Mier, do Cruz Azul. Martinez foi absolutamente elétrico na partida de ida, marcando dois gols com aquele tipo de finalização precisa e dribles individuais que fazem você entender por que ele é um dos talentos mais cotados do torneio no momento. Se ele encontrar mesmo que seja um pequeno espaço, poderá decidir a eliminatória logo no início com um gol fora de casa. 

Los Angeles Football Club v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images

Por outro lado, as esperanças do Cruz Azul de um “Milagre em Puebla” recaem inteiramente sobre os ombros de Kevin Mier. O atual Goleiro do Ano está finalmente de volta após uma longa ausência por lesão e, embora tenha sofrido três gols na estreia, ele é o único capaz de proporcionar a estabilidade defensiva de que a Máquina precisa para não sofrer gols enquanto busca desesperadamente marcar na outra ponta do campo.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Cruz Azul x Los Angeles FC

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Larcamon

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Dos Santos

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

LAF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

CRU

Outros

LAF

0

0

Empate

2

Vitórias

1

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
1/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Cruz Azul e Los Angeles FC hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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