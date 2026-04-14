O Los Angeles FC viaja para Puebla, no México, para a partida de volta das quartas de final da CONCACAF Champions Cup contra o atual campeão Cruz Azul, com uma vaga nas semifinais em jogo.

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Como assistir ao jogo entre Cruz Azul e Los Angeles FC com VPN

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Horário do pontapé inicial de Cruz Azul x Los Angeles FC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Cuahutehmoc

Cruz Azul x Los Angeles FC começa em 15 de abril às 21h EST e 02h GMT.

Prévia da partida

Na primeira partida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup, o LAFC assumiu o controle em casa, com Son Heung-min marcando um gol e David Martinez fazendo mais dois, garantindo a vitória por 3 a 0. O Cruz Azul vinha apresentando um bom desempenho no início da temporada, mas agora chega para a partida de volta sem nenhuma vitória nos últimos seis jogos em todas as competições.

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O LAFC, que ocupa a terceira posição na Conferência Oeste da MLS 2026, tropeçou no campeonato com uma derrota por 2 a 1 para o Portland Timbers, mas seu foco está totalmente voltado para finalizar o trabalho contra os atuais campeões. O Cruz Azul contará com a vantagem de jogar em casa, em Puebla, o que deve tornar a segunda partida bastante disputada, mesmo com o LAFC levando vantagem.

Jogadores a serem observados

Se você está procurando os dois maiores fator decisivos neste confronto, fique de olho em Martinez, do LAFC, e Kevin Mier, do Cruz Azul. Martinez foi absolutamente elétrico na partida de ida, marcando dois gols com aquele tipo de finalização precisa e dribles individuais que fazem você entender por que ele é um dos talentos mais cotados do torneio no momento. Se ele encontrar mesmo que seja um pequeno espaço, poderá decidir a eliminatória logo no início com um gol fora de casa.

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Por outro lado, as esperanças do Cruz Azul de um “Milagre em Puebla” recaem inteiramente sobre os ombros de Kevin Mier. O atual Goleiro do Ano está finalmente de volta após uma longa ausência por lesão e, embora tenha sofrido três gols na estreia, ele é o único capaz de proporcionar a estabilidade defensiva de que a Máquina precisa para não sofrer gols enquanto busca desesperadamente marcar na outra ponta do campo.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Cruz Azul x Los Angeles FC Provável escalação Reservas Técnico N. Larcamon Provável escalação Reservas Técnico M. Dos Santos

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

CRU Outros LAF 0 0 Empate 2 Vitórias Los Angeles FC 3 - 0 Cruz Azul

Los Angeles FC 2 - 1 Cruz Azul 1 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Cruz Azul e Los Angeles FC hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: