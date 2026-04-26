O Coventry City, já coroado campeão da Championship e promovido à Premier League, recebe o Wrexham na CBS Arena, onde os visitantes sabem que duas vitórias consecutivas podem garantir o sexto lugar e uma cobiçada vaga nos playoffs.

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Como assistir ao jogo entre Coventry e Wrexham usando uma VPN

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Horário do pontapé inicial de Coventry x Wrexham

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry x Wrexham começa em 26 de abril às 07:00 EST e 12:00 GMT.

Prévia da partida

O Coventry pode ter empatado três de suas últimas quatro partidas, mas, com a equipe de Frank Lampard já coroada campeã, esses resultados pouco importam — especialmente depois de garantir o título de forma contundente com uma goleada de 5 a 1 sobre o Portsmouth na noite de terça-feira. Foi uma campanha marcada pelo seu talento ofensivo, com 90 gols marcados em 44 jogos, pelo menos 13 a mais do que qualquer outra equipe, mesmo que termine com a menor pontuação de um campeão nas últimas quatro temporadas. O confronto de domingo na CBS Arena promete ser uma festa, mas Lampard ainda quer que sua equipe conquiste a 17ª vitória em casa em 23 tentativas e aumente sua impressionante marca de 52 pontos jogando em casa.

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Dito isso, a recente queda de rendimento do Coventry — duas derrotas desde meados de março e apenas duas partidas sem sofrer gols nos últimos seis jogos em casa — dá ânimo ao Wrexham. A equipe de Phil Parkinson conseguiu duas vitórias consecutivas pela primeira vez desde fevereiro, vencendo o Stoke City por 2 a 0 e o Oxford United por 1 a 0 no meio da semana. Empatado em pontos com o Hull, mas com um saldo de gols ligeiramente melhor, o Wrexham sabe que vitórias sobre o Coventry e o Middlesbrough podem garantir o sexto lugar e uma vaga nos playoffs.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

As notícias sobre o elenco do Coventry são bastante positivas, com Lampard tendo a opção de rodar os jogadores – Jake Bidwell, Victor Torp, Brandon Thomas-Asante e Ellis Simms vão todos disputar uma vaga, enquanto Joel Latibeaudiere pode retornar à zaga após não ter sido utilizado na última partida.

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O Wrexham, por outro lado, pode manter a mesma equipe que derrotou o Oxford, embora Phil Parkinson tenha opções caso queira fazer alguns ajustes: Issa Kabore poderia assumir a lateral-direita no lugar de Ryan Longman, enquanto Lewis O’Brien e Kieffer Moore estão disponíveis para dar um novo fôlego ao meio-campo e ao ataque. A única preocupação continua sendo Liberato Cacace, que ainda está fora de ação e correndo contra o tempo para ficar em forma para a campanha da Nova Zelândia na Copa do Mundo.

Em termos de estatísticas – o desempenho fora de casa do Wrexham tem sido discretamente impressionante em sua primeira temporada na Championship, somando 34 pontos em 22 partidas fora de casa e sofrendo apenas 25 gols – o segundo melhor registro defensivo fora de casa –, o que os torna visitantes perigosos para esta ocasião comemorativa.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Coventry x Wrexham Provável escalação Reservas Técnico F. Lampard Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Coventry e Wrexham hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: