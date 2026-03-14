O Coventry recebe o Southampton na CBS Arena, buscando uma vitória que consolide sua liderança na Championship.

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Como assistir ao jogo Coventry x Southampton usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Coventry e Southampton

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry City x Southampton começa em 14 de março às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

Após uma breve queda de rendimento, o Coventry se recuperou em grande estilo com seis vitórias consecutivas, sendo a mais recente uma vitória por 3 a 0 sobre o Preston. Essa sequência também trouxe duas partidas consecutivas sem sofrer gols pela primeira vez desde outubro, embora seja seu ataque prolífico, com 77 gols e contando, que realmente os destaca.

O desempenho em casa tem sido a espinha dorsal do sucesso. Quatorze vitórias em 18 jogos na CBS Arena deram ao time uma vantagem enorme, e eles marcaram pelo menos dois gols em cada uma das últimas seis partidas. É por isso que estão oito pontos à frente do Middlesbrough e nove à frente do Millwall.

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Mas o sábado traz um teste sério. O Southampton está invicto há 11 partidas em todas as competições, sendo nove delas pelo campeonato. O time também chegou às quartas de final da FA Cup e, embora tenha ficado frustrado com o empate em 1 a 1 contra o West Brom no meio da semana, o gol de empate nos acréscimos mostrou sua resiliência.

Com 10 partidas restantes, o Saints está a três pontos das vagas para os playoffs e ainda persegue o Hull, quinto colocado, especialmente por ter um jogo a menos. Portanto, embora o Coventry seja o favorito, eles sabem que enfrentarão um dos times em melhor fase da divisão.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Haji Wright deve voltar a liderar o ataque do Coventry após ficar de fora da partida contra o Preston, enquanto Joel Latibeaudiere retorna de suspensão e Victor Torp também pode entrar em campo. Frank Lampard teve até o luxo de poupar alguns jogadores no meio da semana, embora Bobby Thomas e Jack Rudoni continuem fora de ação.

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No Southampton, Tom Fellows pode entrar no time titular após ter substituído Leo Scienza contra o West Brom.

E embora o Saints esteja invicto há cinco jogos fora de casa, seu histórico geral fora de casa não é dos melhores — na verdade, o time perdeu mais do que venceu, com sete derrotas contra seis vitórias em 19 partidas.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Coventry x Southampton Provável escalação Reservas Técnico F. Lampard Provável escalação Reservas Técnico T. Eckert

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Coventry e Southampton hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: