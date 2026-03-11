O Coventry City busca sua sexta vitória consecutiva, e o próximo desafio será na Coventry Building Society Arena, onde receberá o Preston North End, que vem enfrentando dificuldades para encontrar seu melhor desempenho.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Coventry x Preston, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|Sky Sports
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|Fubo Canadá
|Sul/África Subsaariana
|ESPN África
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Coventry x Preston com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, consulte nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início de Coventry x Preston
Coventry x Preston começa em 11 de março às 15h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
O Coventry está em sua melhor fase em anos, com cinco vitórias consecutivas no Campeonato - sua melhor sequência desde novembro de 2025. Com a ausência da Premier League em sua história por mais de duas décadas, o Sky Blues de repente parece um sério candidato a voltar ao topo.
A viagem de sábado a Bristol City foi mais uma demonstração de força. Os gols de Tatsuhiro Sakamoto e do artilheiro Haji Wright no primeiro tempo garantiram uma vitória confortável por 2 a 0, aproximando a equipe de Frank Lampard da promoção automática. Já faz mais de um mês desde a última derrota no campeonato, e o Coventry ocupa orgulhosamente o topo da tabela.
Em casa, eles têm sido especialmente implacáveis, vencendo quatro dos últimos cinco jogos na CBS Arena, incluindo uma vitória crucial por 3 a 1 sobre o segundo colocado Middlesbrough em meados de fevereiro.
O Preston North End, por sua vez, viu suas promessas do início da temporada desaparecerem rapidamente. Antes considerado um candidato aos playoffs, o time conquistou apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, e suas esperanças de chegar à Premier League praticamente se esvaíram. A derrota na noite de sexta-feira em Deepdale para o Oxford, que luta contra o rebaixamento, resumiu suas dificuldades, mesmo com Milutin Osmajic marcando um gol.
Com apenas dois pontos nos últimos cinco jogos, os jogadores de Paul Heckingbottom caíram para a 13ª posição. Se o Preston quiser manter viva qualquer esperança de chegar aos playoffs, precisará acabar com a seca fora de casa nesta semana. O Lilywhites não vence fora de casa desde o início de janeiro, e suas últimas quatro partidas fora renderam apenas dois empates e duas derrotas.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Coventry não contará com Joel Latibeaudiere na quarta-feira, depois que o zagueiro foi expulso pouco antes do intervalo na vitória sobre o Bristol. Sua ausência aumenta as dores de cabeça da defesa, com o goleiro Oliver Dovin (joelho) e o lateral Miguel Brau (músculo) também fora de ação.
O Preston também tem suas próprias preocupações com lesões. O goleiro titular Daniel Iversen está fora de combate devido a um problema na virilha, enquanto Callum Lang, substituído no intervalo na decepcionante derrota para o Oxford, parece improvável que seja titular na CBS Arena.
Se há um lado positivo para os visitantes, é o seu histórico contra o Coventry fora de casa. O Lilywhites perdeu apenas uma vez nas últimas sete viagens para enfrentar o Sky Blues, conquistando quatro vitórias e dois empates desde janeiro de 2013.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo da VPN para assistir Coventry x Preston hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não oferecem suporte a aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.