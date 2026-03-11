O Coventry City busca sua sexta vitória consecutiva, e o próximo desafio será na Coventry Building Society Arena, onde receberá o Preston North End, que vem enfrentando dificuldades para encontrar seu melhor desempenho.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Coventry x Preston, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Coventry x Preston com VPN

Hora do início de Coventry x Preston

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry x Preston começa em 11 de março às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O Coventry está em sua melhor fase em anos, com cinco vitórias consecutivas no Campeonato - sua melhor sequência desde novembro de 2025. Com a ausência da Premier League em sua história por mais de duas décadas, o Sky Blues de repente parece um sério candidato a voltar ao topo.

A viagem de sábado a Bristol City foi mais uma demonstração de força. Os gols de Tatsuhiro Sakamoto e do artilheiro Haji Wright no primeiro tempo garantiram uma vitória confortável por 2 a 0, aproximando a equipe de Frank Lampard da promoção automática. Já faz mais de um mês desde a última derrota no campeonato, e o Coventry ocupa orgulhosamente o topo da tabela.

Em casa, eles têm sido especialmente implacáveis, vencendo quatro dos últimos cinco jogos na CBS Arena, incluindo uma vitória crucial por 3 a 1 sobre o segundo colocado Middlesbrough em meados de fevereiro.

O Preston North End, por sua vez, viu suas promessas do início da temporada desaparecerem rapidamente. Antes considerado um candidato aos playoffs, o time conquistou apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, e suas esperanças de chegar à Premier League praticamente se esvaíram. A derrota na noite de sexta-feira em Deepdale para o Oxford, que luta contra o rebaixamento, resumiu suas dificuldades, mesmo com Milutin Osmajic marcando um gol.

Com apenas dois pontos nos últimos cinco jogos, os jogadores de Paul Heckingbottom caíram para a 13ª posição. Se o Preston quiser manter viva qualquer esperança de chegar aos playoffs, precisará acabar com a seca fora de casa nesta semana. O Lilywhites não vence fora de casa desde o início de janeiro, e suas últimas quatro partidas fora renderam apenas dois empates e duas derrotas.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Coventry não contará com Joel Latibeaudiere na quarta-feira, depois que o zagueiro foi expulso pouco antes do intervalo na vitória sobre o Bristol. Sua ausência aumenta as dores de cabeça da defesa, com o goleiro Oliver Dovin (joelho) e o lateral Miguel Brau (músculo) também fora de ação.

O Preston também tem suas próprias preocupações com lesões. O goleiro titular Daniel Iversen está fora de combate devido a um problema na virilha, enquanto Callum Lang, substituído no intervalo na decepcionante derrota para o Oxford, parece improvável que seja titular na CBS Arena.

Se há um lado positivo para os visitantes, é o seu histórico contra o Coventry fora de casa. O Lilywhites perdeu apenas uma vez nas últimas sete viagens para enfrentar o Sky Blues, conquistando quatro vitórias e dois empates desde janeiro de 2013.

Notícias da equipe e escalações

