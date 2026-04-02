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Como assistir ao jogo de hoje entre Coventry e Derby pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Coventry x Derby County
Coventry
Derby County
Championship

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Coventry e Derby, além do horário do pontapé inicial e das notícias sobre as equipes

O Coventry City recebe o Derby County nesta sexta-feira, com o objetivo de dar mais um passo rumo à garantia da promoção automática para a tão sonhada Premier League.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Coventry x Derby, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoSky Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Coventry x Derby usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do início da partida entre Coventry e Derby

crest
Championship - Championship
Coventry Building Society Arena

Coventry x Derby começa em 3 de abril de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Sky Blues mantém uma vantagem de nove pontos na liderança da tabela do Campeonato, enquanto o Rams está três pontos atrás da zona de play-offs, na oitava posição.

O Coventry, comandado por Frank Lampard, conquistou sete vitórias em oito partidas, tendo perdido apenas para o Southampton, que está em grande fase, numa sequência que o colocou na liderança da disputa pela promoção automática.

Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images

O Coventry precisa de, no máximo, 14 pontos nos sete jogos restantes para garantir o tão esperado retorno à Premier League. 

O Derby viaja com confiança, tendo vencido quatro de suas últimas cinco partidas, com vitórias consecutivas por 1 a 0. Com este confronto contra o líder da liga e uma viagem a Southampton no dia 11 de abril, é hora decisiva para os visitantes em sua busca por terminar entre os seis primeiros. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Coventry possui o melhor desempenho em casa da divisão, com 45 pontos em 19 partidas.

O time marcou 18 gols nos últimos oito jogos e balançou as redes pelo menos 14 vezes a mais (81) do que qualquer outro clube.

Notícias sobre as equipes e escalações

Escalações de Coventry x Derby County

CoventryHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestDER
19
C. Rushworth
3
J. Dasilva
27
M. van Ewijk
4
B. Thomas
15
L. Kitching
6
M. Grimes
16
F. Onyeka
14
R. Esse
28
J. Eccles
7
T. Sakamoto
9
E. Simms
12
R. O'Donnell
5
M. Clarke
28
D. Sanderson
2
D. Murkin
23
J. Ward
27
L. Travis
34
J. Banel
18
D. Ozoh
25
B. Brereton Diaz
42
B. Clark
9
C. Morris

4-2-3-1

DERAway team crest

COV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Lampard

DER
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Eustace

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

COV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

DER
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

COV

Outros

DER

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Coventry x Derby hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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