O Coventry City recebe o Derby County nesta sexta-feira, com o objetivo de dar mais um passo rumo à garantia da promoção automática para a tão sonhada Premier League.

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Como assistir ao jogo Coventry x Derby usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Coventry e Derby

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry x Derby começa em 3 de abril de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Sky Blues mantém uma vantagem de nove pontos na liderança da tabela do Campeonato, enquanto o Rams está três pontos atrás da zona de play-offs, na oitava posição.

O Coventry, comandado por Frank Lampard, conquistou sete vitórias em oito partidas, tendo perdido apenas para o Southampton, que está em grande fase, numa sequência que o colocou na liderança da disputa pela promoção automática.

Getty Images

O Coventry precisa de, no máximo, 14 pontos nos sete jogos restantes para garantir o tão esperado retorno à Premier League.

O Derby viaja com confiança, tendo vencido quatro de suas últimas cinco partidas, com vitórias consecutivas por 1 a 0. Com este confronto contra o líder da liga e uma viagem a Southampton no dia 11 de abril, é hora decisiva para os visitantes em sua busca por terminar entre os seis primeiros.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Coventry possui o melhor desempenho em casa da divisão, com 45 pontos em 19 partidas.

O time marcou 18 gols nos últimos oito jogos e balançou as redes pelo menos 14 vezes a mais (81) do que qualquer outro clube.

Notícias sobre as equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Coventry x Derby hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: