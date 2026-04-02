O Coventry City recebe o Derby County nesta sexta-feira, com o objetivo de dar mais um passo rumo à garantia da promoção automática para a tão sonhada Premier League.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Coventry x Derby, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Coventry x Derby usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Coventry e Derby
Coventry x Derby começa em 3 de abril de 2026 às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
O Sky Blues mantém uma vantagem de nove pontos na liderança da tabela do Campeonato, enquanto o Rams está três pontos atrás da zona de play-offs, na oitava posição.
O Coventry, comandado por Frank Lampard, conquistou sete vitórias em oito partidas, tendo perdido apenas para o Southampton, que está em grande fase, numa sequência que o colocou na liderança da disputa pela promoção automática.
Getty Images
O Coventry precisa de, no máximo, 14 pontos nos sete jogos restantes para garantir o tão esperado retorno à Premier League.
O Derby viaja com confiança, tendo vencido quatro de suas últimas cinco partidas, com vitórias consecutivas por 1 a 0. Com este confronto contra o líder da liga e uma viagem a Southampton no dia 11 de abril, é hora decisiva para os visitantes em sua busca por terminar entre os seis primeiros.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Coventry possui o melhor desempenho em casa da divisão, com 45 pontos em 19 partidas.
O time marcou 18 gols nos últimos oito jogos e balançou as redes pelo menos 14 vezes a mais (81) do que qualquer outro clube.
Notícias sobre as equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao Coventry x Derby hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.