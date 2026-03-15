Com ambas as equipes em busca de uma cobiçada vaga entre as quatro primeiras colocadas da Série A, Como e Roma se enfrentam no Estádio Sinigaglia.

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Como assistir ao jogo entre Como e Roma usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Como e Roma

Campeonato Italiano - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Como x Roma começa em 15 de março às 12h EST e 17h GMT.

Prévia da partida

O desempenho recente da Roma tem sido instável. Depois de desperdiçar uma vantagem contra a Juventus, o time tropeçou novamente com uma derrota por 2 a 1 para o Genoa, e esse revés acirrou a disputa pelas quatro primeiras posições. A Roma mal teve tempo para se lamentar, porém, já que os compromissos europeus se seguiram rapidamente. No confronto da Liga Europa contra o Bologna, o time mostrou resiliência, recuperando-se de uma desvantagem para conquistar um empate na partida de ida. O jogo de volta em Roma se aproxima, com uma vaga nas quartas de final contra o Lille ou o Aston Villa em jogo.

No campeonato nacional, porém, a pressão está aumentando. A equipe de Gian Piero Gasperini tem enfrentado dificuldades fora de casa, perdendo seis das últimas dez partidas fora de casa, apesar de um início de temporada forte. Seu histórico contra outras equipes do top 6 também não tem sido animador, embora tenha vencido o Como por 1 a 0 em dezembro, no Olímpico.

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O Como, por sua vez, está em grande fase. Perdeu apenas uma vez nas últimas oito partidas do campeonato, acumulando vitórias sobre Juventus, Lecce e Cagliari. Gols de Martin Baturina e Lucas Da Cunha garantiram a última vitória, mantendo o ímpeto vivo com apenas dez partidas restantes.

Defensivamente, tem sido uma das equipes mais difíceis de ser vencida; apenas o Milan sofreu menos gols. Sob o comando de Cesc Fàbregas, o clube recém-promovido se transformou, chegando até a empatar com a Inter na semifinal da Coppa Italia. Com mais de 50 pontos já garantidos, uma conquista inédita em sua história na Série A, o Como ousa sonhar mais alto: uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Com dois jogos da Liga Europa contra o Bologna se aproximando, Gasperini pode ficar tentado a fazer alterações no elenco, mas as opções ofensivas da Roma já são escassas. Paulo Dybala, Artem Dovbyk e Evan Ferguson estão todos fora de combate devido a lesões, enquanto Matías Soulé se recupera de um problema muscular e Evan Ndicka está suspenso.

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A situação do Como parece mais animadora. Além da ausência de Jayden Addai, a única preocupação é Maximo Perrone, que sofreu uma pequena distensão na coxa na última partida.

O contraste no desempenho é impressionante: o Como tem sido formidável em casa, perdendo apenas uma vez em toda a temporada no Stadio Sinigaglia. A Roma, por sua vez, tem enfrentado dificuldades fora de casa, conquistando apenas uma vitória nos últimos cinco jogos fora de casa.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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