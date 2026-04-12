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Como assistir ao jogo de hoje entre Como e Inter pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como x Inter de Milão
Como
Inter de Milão
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Série A entre Como e Inter, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Inter de Milão, em busca do título da Série A, enfrenta o Como, que sonha com a Liga dos Campeões, em um confronto do campeonato que ocorre exatamente entre as duas partidas das semifinais da Coppa Italia, o que adiciona ainda mais emoção a um confronto já de alto risco.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Como x Inter, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaStarTimes World Football
MalásiaAstro
Oriente MédioShasha

Como assistir ao jogo entre Como e Inter usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Como e Inter

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Stadio G. Sinigaglia

Como x Inter começa em 12 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

O Inter de Milão se recuperou de um raro tropeço de forma contundente no último fim de semana, goleando a Roma por 5 a 2 em uma vitória que destacou por que o time ocupa confortavelmente a liderança da Série A. Lautaro Martínez fez um retorno de sonho após se recuperar de uma lesão, marcando logo no primeiro minuto em San Siro e, mais tarde, anotando o terceiro gol decisivo, depois que Hakan Çalhanoğlu iluminou a noite com um espetacular chute de longa distância. Marcus Thuram coroou sua atuação de destaque com um gol de cabeça, além de duas assistências, dando a Cristian Chivu uma vitória memorável sobre seu ex-clube.

Esse resultado, combinado com a derrota do AC Milan para o Napoli, deixa o Inter sete pontos à frente de seus adversários mais próximos, faltando sete rodadas para o fim. A história sugere que eles estão em uma posição dominante – apenas uma vez neste século uma equipe com 70 ou mais pontos nesta fase não conseguiu conquistar o Scudetto. A temporada de estreia de Chivu pode até render uma dobradinha nacional, com a semifinal da Coppa Italia contra o Como ainda a ser decidida no final deste mês.

Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images

Antes disso, o Inter deve retornar ao Stadio Sinigaglia, onde a partida de ida do mês passado terminou em empate sem gols. Naquela ocasião, o Como teve mais posse de bola e criou as melhores chances, embora o domínio do Inter nos últimos confrontos pelo campeonato seja claro: três vitórias consecutivas desde o retorno do Como à primeira divisão, com um placar agregado de 8 a 0. 

A equipe de Cesc Fàbregas está bem na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, disputando com Juventus, Roma e Atalanta um lugar na principal competição europeia. Sua sequência de cinco vitórias consecutivas foi interrompida por um empate em 0 a 0 contra a Udinese no início desta semana, mas o desempenho em casa continua sólido, com três vitórias consecutivas no Sinigaglia e dez gols marcados nessa sequência. 2026 tem sido um ano notável até agora, e garantir uma vaga no futebol europeu seria uma conquista histórica. O desafio, no entanto, é que Fàbregas ainda não venceu a Inter como técnico, e sua abordagem baseada na posse de bola tem frequentemente enfrentado dificuldades contra a experiência e a eficácia do Nerazzurri.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

As notícias sobre o elenco da Inter são bastante simples, com Yann Bisseck sendo o único jogador descartado. No lado do Como, Fabregas espera receber de volta dois de seus jovens espanhóis promissores, Jesús Rodríguez e Jacobo Ramón, que estão ambos prestes a se recuperar de pequenas lesões. Jayden Addai, no entanto, continua sendo a única ausência certa.

Udinese Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images

Vale lembrar que o Como não vence o Inter desde dezembro de 1985, mas o cenário mudou drasticamente desde então. Apoiado por novos investimentos e um senso renovado de ambição, o time se tornou um adversário muito mais perigoso, capaz de testar o líder do campeonato de maneiras que pareceriam improváveis há pouco tempo.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Como x Inter de Milão

ComoHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-5-2

Home team crestINT
1
J. Butez
14
J. Ramon
2
M. Kempf
28
I. Smolcic
3
A. Valle
38
A. Diao
10
N. Paz
33
L. Da Cunha
20
M. Baturina
23
M. Perrone
11
A. Douvikas
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
20
H. Calhanoglu
23
N. Barella
32
F. Dimarco
2
D. Dumfries
7
P. Zielinski
9
M. Thuram
94
F. Esposito

3-5-2

INTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Cesc Fábregas

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

COM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

COM

Outros

INT

0

1

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Como e Inter hoje

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