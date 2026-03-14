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Liga MX
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Como assistir ao jogo de hoje entre Chivas e Santos Laguna pela Liga MX: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga MX entre Chivas e Santos Laguna, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Chivas vai querer manter a pressão sobre os líderes da Liga MX Clausura quando enfrentar o Santos, que ocupa a última posição da tabela.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Chivas x Santos Laguna, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

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Como assistir ao Chivas x Santos Laguna com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

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Horário do início da partida entre Chivas e Santos Laguna

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Liga MX - Clausura
Estadio Akron

Chivas x Santos Laguna terá início em 14 de março de 2026 às 19h07 EST e 23h07 GMT. 

Previsão da partida

A Liga MX volta ao Estádio Akron, onde o Chivas recebe o Santos Laguna, que vem passando por dificuldades, no Clausura. 

Sob o comando de Gabriel Milito, o Chivas vem de uma vitória no Clásico Tapatío contra o Atlas. 

Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

O Santos ocupa a última posição da tabela com apenas cinco pontos, mas conseguiu sua primeira vitória na temporada na semana passada contra o Tijuana. Sua grande estrela tem sido Lucas Di Yorio, que marcou quatro gols em sete partidas.

Santos Laguna v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Chivas tem mantido uma média de quase 70% de posse de bola nas últimas partidas em casa. O Santos tem enfrentado dificuldades defensivas, sofrendo uma média de 2,6 gols por jogo.

Armando “Hormiga” González marcou seis gols neste Clausura. 

Os anfitriões não contarão com Alan Mozo (fratura na perna) e Leonardo Sepúlveda (tornozelo). No entanto, Luis Romo está prestes a retornar após uma lesão na coxa.

Os Guerreros não contarão com Anthony “Choco” Lozano (joelho), Ramiro Sordo e Ignacio Maestro Puch (tornozelo).

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de CD Guadalajara x Santos Laguna

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • G. Milito

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Tapia

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

CDG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

CDG

Outros

SAN

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chivas x Santos Laguna hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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