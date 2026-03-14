O Chivas vai querer manter a pressão sobre os líderes da Liga MX Clausura quando enfrentar o Santos, que ocupa a última posição da tabela.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Chivas x Santos Laguna, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

Como assistir ao Chivas x Santos Laguna com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

Horário do início da partida entre Chivas e Santos Laguna

Liga MX - Clausura Estadio Akron

Chivas x Santos Laguna terá início em 14 de março de 2026 às 19h07 EST e 23h07 GMT.

Previsão da partida

A Liga MX volta ao Estádio Akron, onde o Chivas recebe o Santos Laguna, que vem passando por dificuldades, no Clausura.

Sob o comando de Gabriel Milito, o Chivas vem de uma vitória no Clásico Tapatío contra o Atlas.

Getty Images

O Santos ocupa a última posição da tabela com apenas cinco pontos, mas conseguiu sua primeira vitória na temporada na semana passada contra o Tijuana. Sua grande estrela tem sido Lucas Di Yorio, que marcou quatro gols em sete partidas.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Chivas tem mantido uma média de quase 70% de posse de bola nas últimas partidas em casa. O Santos tem enfrentado dificuldades defensivas, sofrendo uma média de 2,6 gols por jogo.

Armando “Hormiga” González marcou seis gols neste Clausura.

Os anfitriões não contarão com Alan Mozo (fratura na perna) e Leonardo Sepúlveda (tornozelo). No entanto, Luis Romo está prestes a retornar após uma lesão na coxa.

Os Guerreros não contarão com Anthony “Choco” Lozano (joelho), Ramiro Sordo e Ignacio Maestro Puch (tornozelo).

Getty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de CD Guadalajara x Santos Laguna Provável escalação Reservas Técnico G. Milito Provável escalação Reservas Técnico O. Tapia

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chivas x Santos Laguna hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: