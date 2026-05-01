Como assistir ao jogo de hoje entre Chennai Super Kings e Mumbai Indians: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Chennai Super Kings e Mumbai Indians, já que o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

Prévia da partida

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O segundo confronto de 2026 entre o Chennai Super Kings e o Mumbai Indians, marcado para 2 de maio, leva a rivalidade para as pistas favoráveis aos lançadores de spin de Chepauk. Com a disputa pelas vagas nos playoffs ficando cada vez mais acirrada nesta 44ª partida, este “El Clásico” é uma partida imperdível para ambas as equipes. Embora o Mumbai tenha historicamente dado trabalho ao Chennai, a natureza lenta do Estádio M. A. Chidambaram dá uma vantagem clara à estratégia tática da equipe da casa.

O CSK buscará explorar as vulnerabilidades da ordem média do MI usando a ameaça da “dupla de spin” formada por Noor Ahmad e Ravindra Jadeja. A chave para o Super Kings está na capacidade de Shivam Dube de contra-atacar os spinners de Mumbai, potencialmente mudando o ímpeto antes que Jasprit Bumrah possa retornar para sua última série de arremessos. Se a ordem superior de Chennai sobreviver à bola nova, seu domínio das condições locais os torna incrivelmente difíceis de ser derrotados.

O Mumbai Indians, liderado por Hardik Pandya, precisa encontrar uma maneira de adaptar seu jogo de alto ritmo a uma superfície que recompensa a paciência. Suas esperanças repousam em Suryakumar Yadav encontrar brechas no campo e em Anshul Kamboj continuar sua boa fase de eliminações. Será uma batalha de disciplina contra poder; se o MI não conseguir avançar logo no início, a torcida de Chepauk e o bloqueio dos spinners de Chennai provavelmente levarão o Exército Amarelo a uma vitória crucial.

Horário de início de Chennai Super Kings x Mumbai Indians

🏟️ Local: Estádio M. A. Chidambaram, Chennai ⏰ Horário de início: 19h30 IST

A partida de hoje entre Chennai Super Kings e Mumbai Indians terá início no dia 2 de maio de 2026, às 19h30 IST.

🇬🇧 Como assistir à IPL 2026 no Reino Unido

Se você já é cliente da Sky, pode adicionar o Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. O pacote custa a partir de £ 22 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, o que permite ao espectador assistir a muito mais eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

Clientes que não são da Sky também podem assistir aos eventos com a NOW TV. Há várias opções de assinatura para os fãs de esportes, incluindo a “Assinatura Diária de Esportes”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A assinatura “Fully Flexible” da NOW Sports oferece novamente acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £34,99 por mês e a assinatura é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do período mensal.

Há também o pacote “12-Month Saver”, no qual você paga 20% a menos, ou seja, apenas £27,99 por mês. No entanto, é necessário assinar por um prazo mínimo de 12 meses. Após o prazo mínimo de 12 meses, a assinatura é renovada automaticamente por £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

🇺🇸 Como assistir à IPL 2026 nos EUA e no Canadá

A Willow TV é uma emissora especializada em críquete e detém os direitos exclusivos da IPL nos Estados Unidos. Aqui, você encontra transmissões ao vivo e gravadas dos jogos, permitindo que os fãs acompanhem a ação em tempo real. Além disso, a plataforma oferece análises detalhadas dos jogos, comentários e destaques, enriquecendo a experiência do espectador.

A FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a Willow TV, oferecendo acesso à IPL e a todo um mundo de esportes. A Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, a partir do segundo mês,US$ 55,99 por mês. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e esportes em geral.

🇦🇺 Como assistir à IPL 2026 na Austrália

Você poderá assistir a todos os jogos da IPL 2026 nos canais Fox Cricket na TV. Se você não tem a Fox e não deseja assinar, a Kayo Sports, especialista em streaming de esportes, também transmitirá o torneio deste ano. Há duas opções de planos de assinatura. Veja abaixo todos os detalhes:

Kayo Standard

Este é o plano básico, projetado para espectadores individuais.

Preço: US$ 29,99 por mês

US$ 29,99 por mês Transmissões simultâneas: 1 tela por vez

1 tela por vez Qualidade de vídeo: Alta definição (até 1080p)

Alta definição (até 1080p) Principais recursos: Acesso total a mais de 50 esportes, SplitView (assista a vários jogos em uma única tela), sem contrato de fidelidade.

Kayo Premium

Este é o plano de nível superior, voltado para famílias e para quem deseja a melhor experiência visual.

Preço: US$ 45,99 por mês

US$ 45,99 por mês Transmissões simultâneas: 2 telas ao mesmo tempo

2 telas ao mesmo tempo Qualidade de vídeo: 4K Ultra HD (em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis)

(em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis) Principais recursos: Tudo o que está incluído no plano Standard, além de streaming em 4K e uma transmissão simultânea extra.

🌏 Cobertura da IPL 2026 em todo o mundo

País Rede/Streaming 🇿🇦 África do Sul SuperSport 🇦🇺 Austrália Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe e América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 França YuppTV 🇮🇳 Índia JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Médio Noon

🛜 Assista à IPL 2026 de qualquer lugar com uma VPN

Se você não conseguir assistir aos jogos da IPL ao vivo na sua região ou se estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos fortemente o uso do NordVPN, mas você também pode conferir nosso guia detalhado de VPNs para outras opções.