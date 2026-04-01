O Chelsea pode estar perdendo, mas a disputa está longe de estar decidida. Com o Arsenal visitando Stamford Bridge para a segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, tudo ainda está em aberto.

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Como assistir ao jogo entre Chelsea FC Women e Arsenal Women usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Chelsea FC Women e Arsenal Women

Chelsea FC Women x Arsenal Women começa em 1º de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Chelsea e o Arsenal estão prestes a se enfrentar em um confronto que pode decidir qual das potências inglesas avança para as semifinais da Liga dos Campeões Feminina. O Arsenal leva vantagem após a vitória por 3 a 1 na primeira partida, no Emirates, onde Stina Blackstenius marcou de cabeça após cobrança de falta de Katie McCabe, e Chloe Kelly e Alessia Russo também marcaram gols. A esperança do Chelsea veio por meio de Lauren James, cuja finalização certeira manteve a disputa viva, mas as Blues agora enfrentam uma difícil tarefa.

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O ataque do Arsenal tem estado em grande forma durante toda a temporada, dando continuidade ao desempenho que levou o time a liderar seu grupo no início da competição. O Chelsea, porém, é um time experiente na Europa, com cinco títulos continentais em seu currículo. O time esteve perto na primeira partida, acertando a trave duas vezes e tendo um gol anulado por falta, mas agora contará com James e a torcida de Stamford Bridge para impulsionar uma reviravolta.

Esta é a primeira vez que essas duas rivais se enfrentam na Liga dos Campeões Feminina, o que adiciona ainda mais intensidade ao confronto. O Arsenal sabe que proteger sua vantagem no placar agregado será suficiente para avançar, enquanto o Chelsea precisa conquistar uma vitória para manter viva a defesa do título.

Jogadoras a serem observadas

Russo está em excelente forma. Seu gol na primeira partida elevou sua contagem na Liga dos Campeões Feminina desta temporada para oito – o maior número já alcançado por uma jogadora inglesa em uma única campanha.

Pelo Chelsea, James é quem pode mudar o jogo. Ela marcou um gol impressionante de longa distância na primeira partida, um lembrete de sua capacidade de criar algo do nada. Aos 24 anos, ela parece ter superado os contratempos causados por lesões e está encontrando o ritmo na hora certa.

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O Arsenal sabe que neutralizar a influência de James pode ser a chave para garantir sua vaga nas semifinais. O Chelsea, por sua vez, vai contar com ela para inspirar a reviravolta de que tanto precisa.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Chelsea FC Women x Arsenal Women Provável escalação Reservas Técnico S. Bompastor Provável escalação Reservas Técnico R. Slegers

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Chelsea FC Women e Arsenal Women hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: