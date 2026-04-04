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Copa da Inglaterra
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Como assistir ao jogo de hoje entre Chelsea e Port Vale pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Chelsea x Port Vale
Chelsea
Port Vale
Copa da Inglaterra

Como assistir ao jogo da FA Cup entre Chelsea e Port Vale, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Chelsea precisa evitar uma grande zebra na FA Cup contra o Port Vale, da League One, em Stamford Bridge, para chegar às semifinais.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Chelsea x Port Vale, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoBBC
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Chelsea e Port Vale usando uma VPN

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Horário do início do jogo Chelsea x Port Vale

crest
Copa da Inglaterra - FA Cup
Stamford Bridge

O jogo Chelsea x Port Vale começa em 4 de abril de 2026 às 12h15 EST e 17h15 GMT. 

Previsão da partida

O Chelsea ocupa a sexta posição na Premier League e sofreu uma goleada do PSG na Liga dos Campeões, portanto, a FA Cup é sua última chance de conquistar um título nesta temporada. 

Os Blues venceram cada uma de suas últimas seis quartas de final da FA Cup desde a derrota para o Everton em 2016. Ao enfrentar times de divisões inferiores, eles avançaram em todas as 37 partidas disputadas contra times de divisões inferiores em competições de copa nacionais desde 2015-16.

Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images

O Port Vale está na lanterna da terceira divisão da Inglaterra, tendo vencido apenas sete de suas 38 partidas na League One, enquanto esta é sua primeira participação nas quartas de final da FA Cup desde 1953-54. 

A missão do time é se tornar o primeiro time da terceira divisão ou de divisões inferiores a eliminar dois clubes da Premier League em uma única campanha da FA Cup desde 2017-18, após ter derrotado o Sunderland na última rodada.

Port Vale v Sunderland - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

João Pedro, do Chelsea, marcou sete gols em suas últimas sete partidas pela FA Cup, embora todos tenham sido fora de casa.

O Chelsea não poderá contar com a dupla de zagueiros Reece James e Trevoh Chalobah, enquanto o Port Vale não terá o seu craque Jayden Stockley.

FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEAGetty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Escalações de Chelsea x Port Vale

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formação

5-4-1

Home team crestPVL
1
R. Sanchez
29
W. Fofana
27
M. Gusto
21
J. Hato
4
T. Adarabioyo
41
Estevao
7
P. Neto
10
C
C. Palmer
45
R. Lavia
17
A. Santos
20
J. Pedro
46
J. Gauci
25
C. Humphreys
24
K. John
5
C. Hall
6
J. Gabriel
15
L. Gordon
14
F. Ojo
8
C
B. Garrity
19
B. Waine
12
R. Walters
21
M. Sherif

5-4-1

PVLAway team crest

CHE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

PVL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Brady

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/14
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

PVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Chelsea x Port Vale hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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