O Chelsea precisa evitar uma grande zebra na FA Cup contra o Port Vale, da League One, em Stamford Bridge, para chegar às semifinais.

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Horário do início do jogo Chelsea x Port Vale

Copa da Inglaterra - FA Cup Stamford Bridge

O jogo Chelsea x Port Vale começa em 4 de abril de 2026 às 12h15 EST e 17h15 GMT.

Previsão da partida

O Chelsea ocupa a sexta posição na Premier League e sofreu uma goleada do PSG na Liga dos Campeões, portanto, a FA Cup é sua última chance de conquistar um título nesta temporada.

Os Blues venceram cada uma de suas últimas seis quartas de final da FA Cup desde a derrota para o Everton em 2016. Ao enfrentar times de divisões inferiores, eles avançaram em todas as 37 partidas disputadas contra times de divisões inferiores em competições de copa nacionais desde 2015-16.

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O Port Vale está na lanterna da terceira divisão da Inglaterra, tendo vencido apenas sete de suas 38 partidas na League One, enquanto esta é sua primeira participação nas quartas de final da FA Cup desde 1953-54.

A missão do time é se tornar o primeiro time da terceira divisão ou de divisões inferiores a eliminar dois clubes da Premier League em uma única campanha da FA Cup desde 2017-18, após ter derrotado o Sunderland na última rodada.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

João Pedro, do Chelsea, marcou sete gols em suas últimas sete partidas pela FA Cup, embora todos tenham sido fora de casa.

O Chelsea não poderá contar com a dupla de zagueiros Reece James e Trevoh Chalobah, enquanto o Port Vale não terá o seu craque Jayden Stockley.

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Notícias sobre as equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Chelsea x Port Vale hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: