O Chelsea terá que dar o seu melhor para conseguir virar o jogo contra o Paris Saint-Germain na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Chelsea x Paris Saint-Germain, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre Chelsea e Paris Saint-Germain usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Chelsea e Paris Saint-Germain

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Stamford Bridge

Chelsea x Paris Saint-Germain começa em 17 de março às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

A equipe de Liam Rosenior recebe o atual campeão da Liga dos Campeões em Stamford Bridge, ainda abalada pela derrota por 5 a 2 sofrida em Paris na semana passada. O Chelsea esteve à altura do PSG durante grande parte da partida, mas erros fatais deixaram a equipe diante de uma tarefa gigantesca.

Stamford Bridge já testemunhou muitas noites memoráveis na Europa, e os Blues precisarão de mais uma para manter vivas suas esperanças de chegar às oitavas de final. A forma também não está a seu favor, com uma derrota apertada por 1 a 0 para o Newcastle na Premier League no fim de semana, o que aumenta a pressão para dar uma resposta contundente.

Getty Images

O PSG, por sua vez, já parece garantido nas quartas de final, onde Galatasaray ou Liverpool o aguardam. Sua vitória enfática na partida de ida serviu também como revanche pela derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes do verão passado, e o time de Luis Enrique teve o fim de semana de folga da Ligue 1 para se preparar.

Agora, eles chegam a Londres em busca da quinta vitória em seis partidas fora de casa, marcando sua quarta visita a Stamford Bridge e a primeira em quase uma década.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O jogo emocionante da semana passada em Paris teve um momento desagradável quando Pedro Neto empurrou um gandula do PSG. A UEFA ainda está investigando o incidente, e ele pode enfrentar uma suspensão de uma partida. Por enquanto, porém, ele está disponível para a partida de volta, já tendo cumprido a suspensão na Premier League no fim de semana, e o Chelsea o receberá de volta com Estevao Willian e Jamie Bynoe-Gittens fora de ação devido a lesões.

Levi Colwill (joelho) e Mykhaylo Mudryk (suspensão) são ausências confirmadas, enquanto o goleiro Filip Jorgensen é dúvida devido a um problema na virilha após uma noite difícil em Paris.

Getty Images

O PSG, por outro lado, teve uma agenda tranquila entre as duas partidas. Espera-se que Enrique leve o mesmo elenco para Londres, com apenas Fabián Ruiz (joelho) e o jovem Quentin Ndjantou (tendão) fora da equipe.

Os visitantes têm o hábito de levar a melhor sobre os times ingleses, tendo vencido suas últimas três eliminatórias de duas partidas. O Chelsea, por outro lado, tem tropeçado nesta fase, perdendo três partidas consecutivas de mata-mata na Liga dos Campeões.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Chelsea x Paris Saint-Germain hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: