Chelsea e Newcastle se enfrentam em Stamford Bridge, na esperança de terem se recuperado do desgaste da Liga dos Campeões no meio da semana.

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Como assistir ao jogo entre Chelsea e Newcastle United usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Chelsea e Newcastle United

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea x Newcastle terá início em 14 de março de 2026 às 13h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

A derrota do Chelsea por 5 a 2 para o PSG na quarta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, foi a primeira derrota da equipe sob o comando de Liam Rosenior contra um time que não fosse o Arsenal. Embora tenham melhorado bastante com Rosenior no comando, a recente perda de pontos em casa contra times modestos como Leeds e Burnley destacou alguns maus hábitos dos quais a equipe ainda não conseguiu se livrar. O Blues recuperou terreno em relação ao Aston Villa na última partida ao derrotar os Villans por 4 a 1 no Villa Park, ficando a apenas três pontos da equipe de Unai Emery, que ocupa a quarta colocação.

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O Newcastle fez uma exibição brilhante contra o Barcelona no St James’ Park, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, tendo que se contentar com um empate em 1 a 1 após um pênalti de Lamine Yamal no final da partida. Isso completa um conjunto de resultados mistos em quatro jogos consecutivos em casa em três competições. Uma derrota na Premier League contra o Everton foi seguida por uma vitória sobre o Manchester United, e depois uma derrota para o Manchester City na FA Cup e o resultado mencionado contra o Barça.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Blues continua sem o lesionado de longa data Levi Colwill, mas Estevao está perto de retornar.

O Chelsea empatou seus dois últimos jogos em casa no campeonato, contra Burnley e Leeds.

João Pedro tem 14 gols e cinco assistências na Premier League nesta temporada pelo Chelsea.

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Bruno Guimarães, Fabian Schar e Lewis Miley continuam afastados por lesões de longa duração no Newcastle.

O Newcastle está há 14 partidas sem manter o gol invicto em todas as competições.

Notícias sobre as equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chelsea x Newcastle United hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: