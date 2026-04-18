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Como assistir ao jogo de hoje entre Chelsea e Manchester United pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Chelsea e Manchester United, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

As luzes brilhantes de Stamford Bridge estão prontas para receber um confronto decisivo, com dois gigantes do futebol inglês se enfrentando em um jogo que pode definir suas ambições europeias.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Chelsea e Manchester United, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Chelsea e Manchester United usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Chelsea e Manchester United

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Chelsea x Manchester United começa em 18 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

Este confronto sempre tem um certo peso, mas a tensão parece particularmente alta agora que a Premier League entra na reta final da temporada. O Manchester United chega ao oeste de Londres ocupando a terceira posição na tabela, desesperado para se recuperar após uma frustrante derrota por 2 a 1 para o Leeds. 

Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Enquanto isso, o time do Chelsea, comandado por Liam Rosenior, busca uma resposta contundente após uma dura derrota para o Manchester City. Com os Red Devils mantendo uma vantagem de sete pontos sobre os Blues, este é essencialmente um jogo de “seis pontos” para o Chelsea; uma vitória aqui poderia reabrir totalmente a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, enquanto uma vitória do United praticamente garantiria sua vaga entre os quatro primeiros. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A história sugere que os torcedores podem esperar um jogo acirrado, já que os confrontos recentes entre as duas equipes costumam terminar em empate, embora o United tenha vencido o jogo de volta por 2 a 1 em setembro. 

No que diz respeito a lesões, ambos os treinadores enfrentam grandes dores de cabeça. O Chelsea está preocupado com a condição física do capitão Reece James e de Trevoh Chalobah, embora haja um vislumbre de esperança de que Filip Jorgensen possa retornar ao time após uma pequena cirurgia. 

Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images

A situação é ainda mais grave para a defesa do United de Michael Carrick; Harry Maguire está oficialmente fora devido a uma suspensão adicional da FA, e Lisandro Martinez também está fora de ação após o cartão vermelho contra o Leeds. Enquanto isso, Matthijs de Ligt continua afastado por um longo período.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Manchester United

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
R. Sanchez
29
W. Fofana
3
M. Cucurella
21
J. Hato
27
M. Gusto
17
A. Santos
7
P. Neto
25
M. Caicedo
8
E. Fernandez
10
C. Palmer
20
J. Pedro
31
S. Lammens
26
A. Heaven
23
L. Shaw
3
N. Mazraoui
2
D. Dalot
25
M. Ugarte
16
Amad
18
Casemiro
10
M. Cunha
8
B. Fernandes
30
B. Sesko

4-2-3-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Carrick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
0/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

CHE

Outros

MUN

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chelsea x Manchester United hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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