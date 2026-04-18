As luzes brilhantes de Stamford Bridge estão prontas para receber um confronto decisivo, com dois gigantes do futebol inglês se enfrentando em um jogo que pode definir suas ambições europeias.

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Como assistir ao jogo entre Chelsea e Manchester United usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Chelsea e Manchester United

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea x Manchester United começa em 18 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

Este confronto sempre tem um certo peso, mas a tensão parece particularmente alta agora que a Premier League entra na reta final da temporada. O Manchester United chega ao oeste de Londres ocupando a terceira posição na tabela, desesperado para se recuperar após uma frustrante derrota por 2 a 1 para o Leeds.

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Enquanto isso, o time do Chelsea, comandado por Liam Rosenior, busca uma resposta contundente após uma dura derrota para o Manchester City. Com os Red Devils mantendo uma vantagem de sete pontos sobre os Blues, este é essencialmente um jogo de “seis pontos” para o Chelsea; uma vitória aqui poderia reabrir totalmente a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, enquanto uma vitória do United praticamente garantiria sua vaga entre os quatro primeiros.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A história sugere que os torcedores podem esperar um jogo acirrado, já que os confrontos recentes entre as duas equipes costumam terminar em empate, embora o United tenha vencido o jogo de volta por 2 a 1 em setembro.

No que diz respeito a lesões, ambos os treinadores enfrentam grandes dores de cabeça. O Chelsea está preocupado com a condição física do capitão Reece James e de Trevoh Chalobah, embora haja um vislumbre de esperança de que Filip Jorgensen possa retornar ao time após uma pequena cirurgia.

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A situação é ainda mais grave para a defesa do United de Michael Carrick; Harry Maguire está oficialmente fora devido a uma suspensão adicional da FA, e Lisandro Martinez também está fora de ação após o cartão vermelho contra o Leeds. Enquanto isso, Matthijs de Ligt continua afastado por um longo período.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chelsea x Manchester United hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: