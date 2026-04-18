Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Chelsea e Manchester United, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Chelsea e Manchester United usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Chelsea e Manchester United
Chelsea x Manchester United começa em 18 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
Este confronto sempre tem um certo peso, mas a tensão parece particularmente alta agora que a Premier League entra na reta final da temporada. O Manchester United chega ao oeste de Londres ocupando a terceira posição na tabela, desesperado para se recuperar após uma frustrante derrota por 2 a 1 para o Leeds.
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Enquanto isso, o time do Chelsea, comandado por Liam Rosenior, busca uma resposta contundente após uma dura derrota para o Manchester City. Com os Red Devils mantendo uma vantagem de sete pontos sobre os Blues, este é essencialmente um jogo de “seis pontos” para o Chelsea; uma vitória aqui poderia reabrir totalmente a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, enquanto uma vitória do United praticamente garantiria sua vaga entre os quatro primeiros.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
A história sugere que os torcedores podem esperar um jogo acirrado, já que os confrontos recentes entre as duas equipes costumam terminar em empate, embora o United tenha vencido o jogo de volta por 2 a 1 em setembro.
No que diz respeito a lesões, ambos os treinadores enfrentam grandes dores de cabeça. O Chelsea está preocupado com a condição física do capitão Reece James e de Trevoh Chalobah, embora haja um vislumbre de esperança de que Filip Jorgensen possa retornar ao time após uma pequena cirurgia.
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A situação é ainda mais grave para a defesa do United de Michael Carrick; Harry Maguire está oficialmente fora devido a uma suspensão adicional da FA, e Lisandro Martinez também está fora de ação após o cartão vermelho contra o Leeds. Enquanto isso, Matthijs de Ligt continua afastado por um longo período.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chelsea x Manchester United hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.