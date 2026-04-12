O Chelsea enfrenta um grande desafio ao receber o Manchester City em Stamford Bridge, com a equipe da casa sob forte pressão para voltar a vencer se quiser manter vivas suas esperanças na Liga dos Campeões.

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Como assistir ao jogo entre Chelsea e Manchester City usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Chelsea e Manchester City

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea x Manchester City começa em 12 de abril às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

O Chelsea chega ao fim de semana sob pressão, depois que duas derrotas consecutivas contra o Newcastle e o Everton o fizeram cair para a sexta posição na tabela. O time está agora a apenas um ponto do Liverpool, quinto colocado, e a sete do Aston Villa, quarto colocado, de modo que a margem para erros está diminuindo rapidamente. Para agravar a situação, o vice-capitão Enzo Fernández perderá o segundo jogo consecutivo devido a uma suspensão imposta pelo clube.

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O Manchester City chega a Londres em alta. Recém-saído da conquista da Carabao Cup e da goleada sobre o Liverpool na FA Cup, o time de Pep Guardiola volta agora seu foco para o campeonato. Com o Arsenal jogando mais cedo no fim de semana, o City estará ansioso para diminuir a diferença na liderança e manter viva a disputa pelo título. Tudo isso configura um confronto fascinante: o Chelsea desesperado para reacender sua busca pela classificação para a Liga dos Campeões, e o City buscando aumentar a pressão na caçada por mais um título da Premier League.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A lista de lesionados do Chelsea continua a marcar os preparativos para este fim de semana. O capitão Reece James ainda corre contra o tempo para se recuperar de um problema na coxa, enquanto Fernández continua fora após seus recentes comentários sobre o futuro. Filip Jorgensen se recupera de uma cirurgia na virilha, Benoît Badiashile espera se recuperar a tempo de jogar, mas Trevor Chalobah ainda está a algumas semanas de retornar.

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O City, por outro lado, ganha um reforço com o retorno de Ruben Dias, embora Pep Guardiola possa optar por manter Abdukodir Khusanov e Marc Guehi, dada a boa fase que ambos vêm apresentando. John Stones deve continuar fora de campo.

O City também tem a história a seu favor – está invicto nos últimos nove confrontos da Premier League contra o Chelsea, com seis vitórias e três empates nessa sequência.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: