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Como assistir ao jogo de hoje entre Chelsea e Manchester City pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Chelsea x Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Chelsea e Manchester City, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Chelsea enfrenta um grande desafio ao receber o Manchester City em Stamford Bridge, com a equipe da casa sob forte pressão para voltar a vencer se quiser manter vivas suas esperanças na Liga dos Campeões.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Chelsea e Manchester City, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Chelsea e Manchester City usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Chelsea e Manchester City

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Chelsea x Manchester City começa em 12 de abril às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

O Chelsea chega ao fim de semana sob pressão, depois que duas derrotas consecutivas contra o Newcastle e o Everton o fizeram cair para a sexta posição na tabela. O time está agora a apenas um ponto do Liverpool, quinto colocado, e a sete do Aston Villa, quarto colocado, de modo que a margem para erros está diminuindo rapidamente. Para agravar a situação, o vice-capitão Enzo Fernández perderá o segundo jogo consecutivo devido a uma suspensão imposta pelo clube.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

O Manchester City chega a Londres em alta. Recém-saído da conquista da Carabao Cup e da goleada sobre o Liverpool na FA Cup, o time de Pep Guardiola volta agora seu foco para o campeonato. Com o Arsenal jogando mais cedo no fim de semana, o City estará ansioso para diminuir a diferença na liderança e manter viva a disputa pelo título. Tudo isso configura um confronto fascinante: o Chelsea desesperado para reacender sua busca pela classificação para a Liga dos Campeões, e o City buscando aumentar a pressão na caçada por mais um título da Premier League.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A lista de lesionados do Chelsea continua a marcar os preparativos para este fim de semana. O capitão Reece James ainda corre contra o tempo para se recuperar de um problema na coxa, enquanto Fernández continua fora após seus recentes comentários sobre o futuro. Filip Jorgensen se recupera de uma cirurgia na virilha, Benoît Badiashile espera se recuperar a tempo de jogar, mas Trevor Chalobah ainda está a algumas semanas de retornar.

FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYGetty Images

O City, por outro lado, ganha um reforço com o retorno de Ruben Dias, embora Pep Guardiola possa optar por manter Abdukodir Khusanov e Marc Guehi, dada a boa fase que ambos vêm apresentando. John Stones deve continuar fora de campo. 

O City também tem a história a seu favor – está invicto nos últimos nove confrontos da Premier League contra o Chelsea, com seis vitórias e três empates nessa sequência.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Manchester City

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-1-4-1

Home team crestMCI
1
R. Sanchez
4
T. Adarabioyo
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
17
A. Santos
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
33
N. O'Reilly
16
Rodri
42
A. Semenyo
20
B. Silva
10
R. Cherki
11
J. Doku
9
E. Haaland

4-1-4-1

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

CHE

Outros

MCI

0

1

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chelsea x Manchester City hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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