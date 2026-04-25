O Chelsea chega a esta semifinal da FA Cup em uma situação caótica, então o Leeds vai sentir o cheiro de sangue e acreditar nas suas chances de chegar à final pela primeira vez em mais de 50 anos.
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Como assistir ao jogo entre Chelsea e Leeds com uma VPN
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Horário do jogo Chelsea x Leeds
Chelsea x Leeds terá início em 26 de abril de 2026 às 10h00 EST e 15h00 GMT.
Prévia da partida
Após apenas 106 dias no cargo, Liam Rosenior foi demitido pelo Chelsea após a derrota por 3 a 0 para o Brighton. Essa foi a quinta derrota consecutiva do Blues no campeonato, jogos nos quais a equipe não conseguiu marcar nenhum gol. É uma sequência que fez com que o time caísse completamente das vagas de classificação para as competições europeias. Calum McFarlane assume o comando interino, e o Chelsea enfrentará um adversário da Premier League pela primeira vez na FA Cup desta temporada.
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O Leeds é o azarão, mas está discretamente confiante após uma sequência de sete jogos sem derrota em todas as competições. A equipe de Daniel Farke também está prestes a garantir a permanência na Premier League após atingir a marca de 40 pontos, então pode dar tudo de si nesta partida da FA Cup. A primeira final desde 1973 está a apenas uma vitória de distância para os Peacocks.
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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Além de ter marcado contra o Leeds no início da temporada, Pedro Neto já balançou as redes quatro vezes pelo Chelsea na FA Cup nesta temporada.
O Chelsea não contou com Cole Palmer e João Pedro no meio da semana, enquanto Estêvão deve ficar fora pelo resto da temporada. Daniel James voltou ao banco do Leeds na quarta-feira, mas Anton Stach continua fora de ação.
O Chelsea passou de 12 das últimas 15 semifinais nesta competição, mas conquistou o troféu apenas uma vez desde 2012.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chelsea x Leeds hoje
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Como assistir na tela grande
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