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Como assistir ao jogo de hoje entre Chelsea e Leeds pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Chelsea x Leeds
Chelsea
Leeds
Copa da Inglaterra

Como assistir ao jogo da FA Cup entre Chelsea e Leeds, além do horário do pontapé inicial e das notícias sobre as equipes

O Chelsea chega a esta semifinal da FA Cup em uma situação caótica, então o Leeds vai sentir o cheiro de sangue e acreditar nas suas chances de chegar à final pela primeira vez em mais de 50 anos.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Chelsea x Leeds, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
ÍndiaSony Sports Network
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Chelsea e Leeds com uma VPN

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Horário do jogo Chelsea x Leeds

crest
Copa da Inglaterra - FA Cup
Wembley

Chelsea x Leeds terá início em 26 de abril de 2026 às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Prévia da partida

Após apenas 106 dias no cargo, Liam Rosenior foi demitido pelo Chelsea após a derrota por 3 a 0 para o Brighton. Essa foi a quinta derrota consecutiva do Blues no campeonato, jogos nos quais a equipe não conseguiu marcar nenhum gol. É uma sequência que fez com que o time caísse completamente das vagas de classificação para as competições europeias. Calum McFarlane assume o comando interino, e o Chelsea enfrentará um adversário da Premier League pela primeira vez na FA Cup desta temporada.

Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

O Leeds é o azarão, mas está discretamente confiante após uma sequência de sete jogos sem derrota em todas as competições. A equipe de Daniel Farke também está prestes a garantir a permanência na Premier League após atingir a marca de 40 pontos, então pode dar tudo de si nesta partida da FA Cup. A primeira final desde 1973 está a apenas uma vitória de distância para os Peacocks.

Leeds United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Além de ter marcado contra o Leeds no início da temporada, Pedro Neto já balançou as redes quatro vezes pelo Chelsea na FA Cup nesta temporada.

O Chelsea não contou com Cole Palmer e João Pedro no meio da semana, enquanto Estêvão deve ficar fora pelo resto da temporada. Daniel James voltou ao banco do Leeds na quarta-feira, mas Anton Stach continua fora de ação.

 O Chelsea passou de 12 das últimas 15 semifinais nesta competição, mas conquistou o troféu apenas uma vez desde 2012.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Chelsea x Leeds

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestLEE
1
R. Sanchez
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
25
M. Caicedo
7
P. Neto
17
A. Santos
8
E. Fernandez
10
C. Palmer
20
J. Pedro
26
K. Darlow
5
P. Struijk
24
J. Justin
15
J. Bijol
3
G. Gudmundsson
19
N. Okafor
11
B. Aaronson
2
J. Bogle
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
9
D. Calvert-Lewin

3-4-2-1

LEEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. McFarlane

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Farke

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
0/5

LEE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

CHE

Outros

LEE

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Chelsea x Leeds hoje

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Como assistir na tela grande

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