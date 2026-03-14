O Charlotte FC tentará aproveitar a vantagem de jogar diante de sua torcida no Bank of America Stadium ao receber o Inter Miami na 4ª rodada da MLS.

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Como assistir ao Charlotte FC x Inter Miami CF com VPN

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Horário do jogo Charlotte FC x Inter Miami CF

Major League Soccer - Major League Soccer Bank of America Stadium

Charlotte FC x Inter Miami FC começa em 14 de março às 18h30 EST e 23h30 GMT.

Previsão da partida

O Charlotte vem de sua primeira vitória da temporada, um emocionante 3 a 1 sobre o Austin FC, que jogou com 10 jogadores. Agora, o time tem a chance de conquistar duas vitórias consecutivas no início da temporada pelo terceiro ano seguido, tendo perdido apenas uma vez em casa desde maio passado. Defensivamente, o time tem se mostrado sólido em Charlotte, registrando quatro jogos sem sofrer gols nas últimas seis partidas em casa. A equipe de Dean Smith também costuma se manter firme quando está na frente ou empatada no intervalo, permanecendo invicta nas últimas cinco partidas da liga nessas situações.

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O Inter Miami, por sua vez, está entrando com calma na nova temporada como atual campeão da MLS Cup. A equipe vem de duas vitórias consecutivas fora de casa e está invicta há cinco partidas fora de casa. Os jogadores de Javier Mascherano têm demonstrado habilidade para marcar logo no início, vencendo quatro partidas consecutivas quando marcam no primeiro tempo. O mês de março também tem sido favorável para eles, com sete jogos consecutivos sem derrota neste mês, incluindo seis vitórias. E quando marcam mais de um gol, são quase imbatíveis, tendo vencido 15 das últimas 16 partidas da liga nessas situações.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Charlotte pode ficar sem Frederick Kessler neste fim de semana, já que o novo contratado continua fora de ação devido a um problema na parte inferior do corpo e ainda não estreou.

Em Miami, Sergio Reguilon é uma incógnita, já que o lateral espanhol está se recuperando de um problema no joelho.

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A história favorece o Charlotte neste confronto — o time conquistou o máximo de pontos em três dos quatro encontros da liga contra o Miami, incluindo uma vitória convincente por 3 a 0 neste mesmo confronto no ano passado. A única vitória fora de casa do Herons contra o Crown remonta a 2024, quando eles conquistaram uma vitória apertada por 2 a 1.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Charlotte FC x Inter Miami CF Provável escalação Reservas Técnico D. Smith Provável escalação Reservas Técnico J. Mascherano

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Charlotte FC x Inter Miami CF hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: