Após um empate sem gols na primeira partida, o CF América buscará defender seu território nesta decisiva segunda partida das quartas de final contra um Nashville SC resiliente, que espera conseguir a virada definitiva no Estádio Banorte.

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Como assistir ao jogo entre CF América e Nashville SC com VPN

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Horário do pontapé inicial do CF América x Nashville SC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Banorte

CF America x Nashville SC começa em 15 de abril às 23h30 EST e 04h30 GMT.

Prévia da partida

O cenário está montado para um confronto épico na Cidade do México, onde o CF América e o Nashville SC se enfrentam em uma partida de volta decisiva que determinará quem avança para as semifinais da CONCACAF Champions Cup. Após um empate sem gols na primeira partida, a pressão recaiu inteiramente sobre o time da casa; embora o América seja o grande favorito, com uma coleção de títulos continentais, eles sabem que não conseguir marcar logo no início pode favorecer o Nashville. Os “Boys in Gold” mostraram uma disciplina incrível na partida de abertura, neutralizando com sucesso as jogadas criativas do América, e chegam a esta decisão das quartas de final sabendo que um único gol fora de casa pode virar o torneio de cabeça para baixo.

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Taticamente, este é um clássico cenário de “espada contra escudo”, em que o América provavelmente tentará usar o ar rarefeito e a atmosfera intimidadora do Estádio Banorte para sufocar o Nashville com a posse de bola. A melhor aposta do Nashville está em seu contra-ataque cirúrgico, esperando aquele momento em que a linha defensiva alta do Eagles deixe uma brecha para uma transição rápida. É uma batalha mental tão fascinante quanto física — se o Nashville conseguir sobreviver à onda inicial de pressão e manter a torcida em silêncio, a frustração nas arquibancadas só vai aumentar. De uma forma ou de outra, o impasse terminará no dia da partida e, seja por meio de um momento de brilhantismo individual ou de uma aula magistral de defesa, uma dessas equipes está prestes a dar um grande passo rumo à glória continental.

Jogadores a serem observados

Pelo time da casa, tudo gira em torno de Alex Zendejas, o motor criativo na lateral que já tem sido a ameaça mais consistente e terá a tarefa de encontrar as brechas na defesa do Nashville.

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Por outro lado, os visitantes contarão fortemente com o craque Hany Mukhtar; sua capacidade de marcar em contra-ataques e decidir em momentos de alta pressão é exatamente o que eles precisam para silenciar a torcida da casa e conseguir aquele gol fora de casa tão difícil de conseguir.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de CF America x Nashville SC Provável escalação Reservas Técnico A. Jardine Provável escalação Reservas Técnico B. Callaghan

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre CF América e Nashville SC hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: