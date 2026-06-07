Copa do Mundo - B San Francisco Bay Area Stadium

O jogo entre Catar e Suíça terá início no dia 13 de junho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 19h (GMT).

Como assistir a Catar x Suíça com uma VPN

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Qatar x Suíça: Detalhes importantes

O Catar enfrenta a Suíça nesta estreia do Grupo B da Copa do Mundo, no dia 13 de junho, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich), em Santa Clara, Califórnia. A Suíça está classificada como a 19ª melhor seleção do mundo segundo a FIFA, enquanto o Catar ocupa a 55ª posição.

Quem são o técnico e os principais jogadores do Catar?

O meia do Al Sadd, Akram Afif, é o nome de maior destaque na seleção do Catar. Ele usará seu talento e criatividade para criar oportunidades para o maior artilheiro de todos os tempos da seleção nacional. O artilheiro do Al Duhail já marcou gols na Copa da Ásia, na Copa América e na Gold Cup e espera causar problemas para a equipe de Julen Lopetegui. Lopetegui, de 59 anos, tem vasta experiência tanto em clubes quanto em nível internacional, tendo comandado Real Madrid, Sevilla, West Ham, Wolves, Porto e a seleção espanhola.

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Quem são o técnico e os principais jogadores da Suíça?

Murat Yakin, de 51 anos, comanda a seleção suíça, ostentando considerável experiência como técnico de clubes em sua terra natal, a Suíça. O capitão Granit Xhaka tem se destacado pelo Sunderland nesta temporada, garantindo a permanência do time na Premier League com bastante antecedência em sua primeira temporada de volta à divisão. O ex-jogador do Arsenal e do Leverkusen é o pivô da equipe, levando-a, de forma improvável, à Liga Europa na próxima temporada. Esta será a quarta participação de Xhaka em uma Copa do Mundo.

O goleiro Yann Sommer e o zagueiro central Manuel Akanji formam o núcleo defensivo, enquanto Breel Embolo traz imprevisibilidade ao ataque. A Suíça se classificou para a Copa do Mundo da FIFA 13 vezes. Em 2006, conquistou a duvidosa honra de se tornar a única seleção da história a ser eliminada de uma Copa do Mundo sem sofrer um único gol.

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Seleção do Catar para a Copa do Mundo

Goleiros: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Zagueiros: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Meio-campistas: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Atacantes: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

A trajetória do Catar rumo à Copa do Mundo

O Catar garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 ao liderar o Grupo A durante a terceira fase das eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Seleção da Suíça para a Copa do Mundo

Goleiros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensores: Manuel Akanji (Inter de Milão), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valência), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Meio-campistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonha), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (ambos do Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mônaco).

Atacantes: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

A trajetória da Suíça rumo à Copa do Mundo

O caminho da Suíça para a Copa do Mundo de 2026 foi tranquilo. Sob o comando do técnico Yakin, a Nati dominou o Grupo B das eliminatórias da UEFA e garantiu sua vaga diretamente para a América do Norte, sem precisar disputar a repescagem.

Notícias da equipe e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma





Histórico de confrontos diretos

QAT Um SUÍ 1 0 Empate 0 Suíça 0 - 1 Catar 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1





Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Catar x Suíça hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: