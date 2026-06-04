Copa do Mundo - B Toronto Stadium

O jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina terá início no dia 12 de junho de 2026, às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 19h (GMT).

Como assistir ao jogo Canadá x Bósnia e Herzegovina com uma VPN

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Canadá x Bósnia e Herzegovina: Contexto da partida

O co-anfitrião Canadá, classificado em 30º lugar no ranking mundial da FIFA, estará ansioso para começar sua campanha com uma vitória contra a Bósnia e Herzegovina, classificada em 65º lugar. Os bósnios chegam ao torneio como azarões perigosos após eliminarem a Itália nas repescagens europeias.

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Quem são o técnico e os principais jogadores do Canadá?

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, ex-Leeds United, contará fortemente com a qualidade e a experiência do lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, que retornou recentemente de uma longa ausência por lesão na emocionante semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG em maio. Fique de olho também no meio-campista do Sassuolo, Ismael Kone, e no atacante da Juventus, Jonathan David.

A Seleção Masculina do Canadá se classificou para a Copa do Mundo da FIFA três vezes em sua história, nomeadamente em 1986, 2022 e agora em 2026. Davies marcou o primeiro gol da seleção na Copa do Mundo em uma partida contra a Croácia em 2022. Agora com 52 anos, o técnico Marsch pode se orgulhar de uma carreira de jogador brilhante, na qual atuou por 14 temporadas na MLS dos Estados Unidos nas décadas de 90 e 2000. Ele também disputou duas partidas pela Seleção Masculina dos EUA.

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Quem são o técnico e os principais jogadores da Bósnia e Herzegovina?

O técnico Sergej Barbarez manifestou interesse no cargo pela primeira vez em 2009. Quinze anos depois, assumiu o comando da seleção nacional – sem nenhuma experiência anterior como técnico – pela primeira vez contra a Inglaterra, aos 52 anos. Agora, ele conquistou vitórias nas eliminatórias contra o País de Gales e a Itália.

Edin Dzeko, de 40 anos, uma lenda do futebol bósnio, é o capitão da equipe e seu maior artilheiro de todos os tempos. Dzeko, ex-jogador do Manchester City, ajudou recentemente o Schalke a voltar à Bundesliga. No outro extremo da faixa etária, Kerim Alajbegovic, de 18 anos, é apontado como o próximo Miralem Pjanic. O meio-campista passou uma temporada no Red Bull Salzburg antes que o Bayer Leverkusen acionasse uma cláusula de rescisão para contratá-lo. À medida que as últimas brasas da carreira icônica de Dzeko começam a se extinguir lentamente, Alajbegovic parece ser o homem que levará adiante a tocha para a próxima geração.

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Seleção do Canadá para a Copa do Mundo

Goleiros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensores: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Alfie Jones (Middlesbrough).

Meio-campistas: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Atacantes: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

A trajetória do Canadá rumo à Copa do Mundo

Como o Canadá é um dos co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026, ao lado dos Estados Unidos e do México, não precisou se classificar.

Seleção da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo

Goleiros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Meio-campistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Atacantes: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

A trajetória da Bósnia rumo à Copa do Mundo

Dizer que a classificação da Bósnia para este torneio é uma surpresa seria um eufemismo. A seleção havia conquistado apenas quatro vitórias em suas 19 partidas anteriores, disputadas em dois ciclos de qualificação, quando Barbarez assumiu o comando em 2024.

A Bósnia foi sorteada para o altamente competitivo Grupo H na primeira fase das eliminatórias da UEFA. A equipe se mostrou incrivelmente difícil de ser derrotada, perdendo apenas uma partida em oito, mas ficou aquém da classificação automática, atrás da Áustria. Em seguida, eliminou o País de Gales nos pênaltis em Cardiff e também precisou dos pênaltis para superar a Itália em solo bósnio e garantir sua vaga.

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