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Como assistir ao jogo de hoje entre Burnley e Manchester City pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Burnley x Manchester City
Burnley
Manchester City
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Burnley e Manchester City, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Manchester City pode assumir a liderança da Premier League e rebaixar oficialmente o Burnley para a Championship com uma vitória nesta quarta-feira.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Burnley x Manchester City, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Burnley x Manchester City usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Burnley e Manchester City

crest
Premier League - Premier League
Turf Moor

Burnley x Manchester City terá início em 22 de abril de 2026 às 16h00 EST e 21h00 GMT.

Prévia da partida

O Burnley, comandado por Scott Parker, sofreu uma goleada de 4 a 1 contra o Nottingham Forest no domingo, com a vantagem de um gol no intervalo sendo anulada após sofrer quatro gols nos últimos 32 minutos — a 45ª derrota do Burnley nos últimos 71 jogos da Premier League. Uma 46ª derrota significará oficialmente o rebaixamento para a segunda divisão.

Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images

Quatro semanas após a vitória na final da EFL Cup sobre o Arsenal, o Man City desferiu um grande golpe psicológico na disputa pelo título da Premier League com uma vitória esmagadora por 2 a 1 contra os Gunners, graças aos gols de Rayan Cherki e Erling Haaland. Apenas uma derrota nas últimas 20 partidas do campeonato (13 vitórias, 6 empates) mostra que a equipe de Pep Guardiola está em ótima forma no momento certo. Atualmente três pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos, o City viaja para Turf Moor tendo acumulado mais pontos fora de casa do que qualquer outro time da Premier League desde o início de dezembro. 

Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Burnley perdeu os últimos 11 confrontos diretos contra o City no campeonato, a sua maior sequência de derrotas contra um único adversário na história. 

Erling Haaland tem uma média de um gol a cada 36 minutos contra o Burnley.

Hannibal continua fora do Burnley, enquanto Rodri, do City, foi substituído após uma contusão no final da partida contra o Arsenal.

Erling HaalandGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Burnley x Manchester City

BurnleyHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestMCI
1
M. Dubravka
12
B. Humphreys
5
M. Esteve
2
K. Walker
3
Q. Hartman
20
J. Ward-Prowse
29
J. Laurent
11
J. Anthony
8
L. Ugochukwu
10
M. Edwards
19
Z. Flemming
25
G. Donnarumma
15
M. Guehi
27
M. Nunes
45
A. Khusanov
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
11
J. Doku
14
N. Gonzalez
20
B. Silva
9
E. Haaland

4-2-3-1

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Parker

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BUR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

BUR

Outros

MCI

0

0

Empate

5

Vitórias

2

Gols feitos

19
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Burnley e Manchester City hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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