O Manchester City pode assumir a liderança da Premier League e rebaixar oficialmente o Burnley para a Championship com uma vitória nesta quarta-feira.

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Como assistir ao jogo Burnley x Manchester City usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Burnley e Manchester City

Premier League - Premier League Turf Moor

Burnley x Manchester City terá início em 22 de abril de 2026 às 16h00 EST e 21h00 GMT.

Prévia da partida

O Burnley, comandado por Scott Parker, sofreu uma goleada de 4 a 1 contra o Nottingham Forest no domingo, com a vantagem de um gol no intervalo sendo anulada após sofrer quatro gols nos últimos 32 minutos — a 45ª derrota do Burnley nos últimos 71 jogos da Premier League. Uma 46ª derrota significará oficialmente o rebaixamento para a segunda divisão.

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Quatro semanas após a vitória na final da EFL Cup sobre o Arsenal, o Man City desferiu um grande golpe psicológico na disputa pelo título da Premier League com uma vitória esmagadora por 2 a 1 contra os Gunners, graças aos gols de Rayan Cherki e Erling Haaland. Apenas uma derrota nas últimas 20 partidas do campeonato (13 vitórias, 6 empates) mostra que a equipe de Pep Guardiola está em ótima forma no momento certo. Atualmente três pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos, o City viaja para Turf Moor tendo acumulado mais pontos fora de casa do que qualquer outro time da Premier League desde o início de dezembro.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Burnley perdeu os últimos 11 confrontos diretos contra o City no campeonato, a sua maior sequência de derrotas contra um único adversário na história.

Erling Haaland tem uma média de um gol a cada 36 minutos contra o Burnley.

Hannibal continua fora do Burnley, enquanto Rodri, do City, foi substituído após uma contusão no final da partida contra o Arsenal.

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Notícias das equipes e escalações

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Burnley e Manchester City hoje

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Como assistir na tela grande

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