Após uma fase de baixa no meio da temporada, o Brighton se recuperou e representa um grande desafio para o Liverpool na sua busca por um lugar entre os quatro primeiros.

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Horário do início do jogo Brighton x Liverpool

Premier League - Premier League The American Express Community Stadium

O jogo Brighton x Liverpool terá início em 21 de março de 2026, às 08h30 EST e 12h30 GMT.

Previsão da partida

O Brighton está de volta à briga por uma classificação entre os primeiros após uma fase ruim no meio da temporada. Os Seagulls conquistaram apenas duas vitórias na Premier League entre dezembro, janeiro e fevereiro, mas agora venceram três das últimas quatro partidas.

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O Liverpool de Arne Slot chega à Costa Sul animado pela goleada de 4 a 0 sobre o Galatasaray na Liga dos Campeões na terça-feira, quando garantiu sua vaga nas quartas de final. No campeonato, no entanto, os Reds estão sem vitórias há duas partidas, após a derrota para o Wolves e o empate em 1 a 1 com o Spurs. A dois pontos dos quatro primeiros colocados, eles precisam de um bom resultado aqui e precisam abandonar o mau hábito de sofrer gols no final das partidas. Eles sofreram oito gols no 90º minuto ou depois nesta temporada, um recorde do clube.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Após uma sequência de apenas uma vitória em 13 jogos da Premier League desde o início de dezembro (6 empates e 6 derrotas), o Brighton venceu três dos últimos quatro jogos.

Kaoru Mitoma é dúvida para o Brighton devido a um problema no tornozelo.

Alexander Isak e Conor Bradley estão fora por um longo período no Liverpool, enquanto Joe Gomez é uma grande dúvida, mas Alisson e Federico Chiesa devem estar em condições de jogar.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Brighton e Liverpool hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: