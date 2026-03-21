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Premier League
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The American Express Community Stadium
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Como assistir ao jogo de hoje entre Brighton e Liverpool pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Brighton e Liverpool, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

Após uma fase de baixa no meio da temporada, o Brighton se recuperou e representa um grande desafio para o Liverpool na sua busca por um lugar entre os quatro primeiros.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Brighton x Liverpool, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Brighton e Liverpool usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo Brighton x Liverpool de graça

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Horário do início do jogo Brighton x Liverpool

crest
Premier League - Premier League
The American Express Community Stadium

O jogo Brighton x Liverpool terá início em 21 de março de 2026, às 08h30 EST e 12h30 GMT. 

Previsão da partida

O Brighton está de volta à briga por uma classificação entre os primeiros após uma fase ruim no meio da temporada. Os Seagulls conquistaram apenas duas vitórias na Premier League entre dezembro, janeiro e fevereiro, mas agora venceram três das últimas quatro partidas. 

Fulham v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

O Liverpool de Arne Slot chega à Costa Sul animado pela goleada de 4 a 0 sobre o Galatasaray na Liga dos Campeões na terça-feira, quando garantiu sua vaga nas quartas de final. No campeonato, no entanto, os Reds estão sem vitórias há duas partidas, após a derrota para o Wolves e o empate em 1 a 1 com o Spurs. A dois pontos dos quatro primeiros colocados, eles precisam de um bom resultado aqui e precisam abandonar o mau hábito de sofrer gols no final das partidas. Eles sofreram oito gols no 90º minuto ou depois nesta temporada, um recorde do clube. 

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Após uma sequência de apenas uma vitória em 13 jogos da Premier League desde o início de dezembro (6 empates e 6 derrotas), o Brighton venceu três dos últimos quatro jogos.

Kaoru Mitoma é dúvida para o Brighton devido a um problema no tornozelo.

Alexander Isak e Conor Bradley estão fora por um longo período no Liverpool, enquanto Joe Gomez é uma grande dúvida, mas Alisson e Federico Chiesa devem estar em condições de jogar. 

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Brighton x Liverpool

BrightonHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
B. Verbruggen
24
F. Kadioglu
5
L. Dunk
6
J. van Hecke
27
M. Wieffer
25
D. Gomez
20
J. Milner
30
P. Gross
11
Y. Minteh
13
J. Hinshelwood
18
D. Welbeck
25
G. Mamardashvili
6
M. Kerkez
5
I. Konate
30
J. Frimpong
4
V. van Dijk
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
18
C. Gakpo
38
R. Gravenberch
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Hurzeler

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

BHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

BHA

Outros

LIV

1

0

Empate

4

Vitórias

6

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Brighton e Liverpool hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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