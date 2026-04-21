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Premier League
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Como assistir ao jogo de hoje entre Brighton e Chelsea pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Brighton x Chelsea
Brighton
Chelsea
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Brighton e Chelsea, além do horário do pontapé inicial e das notícias sobre as equipes

O Brighton, em boa fase, tentará aumentar a pressão sobre o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, que está sob forte pressão. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Brighton e Chelsea, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Brighton x Chelsea usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Brighton e Chelsea

crest
Premier League - Premier League
The American Express Community Stadium

Brighton x Chelsea terá início em 21 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT. 

Prévia da partida

O Brighton conseguiu se recuperar duas vezes para empatar em 2 a 2 fora de casa contra o Tottenham no fim de semana, mantendo assim vivas as esperanças de terminar entre os sete primeiros. A equipe conquistou impressionantes 16 pontos dos últimos 21 possíveis, tendo perdido apenas para o líder do campeonato, o Arsenal, nessa sequência.

Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

Uma derrota caseira por 1 a 0 para o rival Man United, que está entre os cinco primeiros, coloca intensa pressão sobre o técnico do Chelsea, Liam Rosenior. O Blues corre o risco de ficar completamente fora das vagas europeias após uma sequência de quatro derrotas consecutivas sem marcar gols. 

Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e lesões

O Brighton viu Diego Gómez e Kaoru Mitoma saírem mancando no fim de semana. A dupla do Chelsea, Enzo Fernández, saiu com cãibras, então ele deve estar bem, mas Estêvão deve ficar fora dos gramados por um tempo devido a um problema no tendão. Reece James, Levi Colwill e Jamie Bynoe-Gittens estão fora. 

O técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, está invicto em suas nove partidas da Premier League contra treinadores ingleses (7 vitórias, 2 empates).

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Brighton x Chelsea

BrightonHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
B. Verbruggen
24
F. Kadioglu
6
J. van Hecke
27
M. Wieffer
5
L. Dunk
30
P. Gross
13
J. Hinshelwood
10
G. Rutter
26
Y. Ayari
11
Y. Minteh
18
D. Welbeck
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
25
M. Caicedo
7
P. Neto
8
E. Fernandez
9
L. Delap

4-2-3-1

CHEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Hurzeler

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
0/5

Histórico de confrontos diretos

BHA

Outros

CHE

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

11

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Brighton e Chelsea hoje

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Como assistir na tela grande

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