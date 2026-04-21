O Brighton, em boa fase, tentará aumentar a pressão sobre o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, que está sob forte pressão.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Brighton e Chelsea, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

Como assistir ao jogo Brighton x Chelsea usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Brighton e Chelsea

Premier League - Premier League The American Express Community Stadium

Brighton x Chelsea terá início em 21 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Brighton conseguiu se recuperar duas vezes para empatar em 2 a 2 fora de casa contra o Tottenham no fim de semana, mantendo assim vivas as esperanças de terminar entre os sete primeiros. A equipe conquistou impressionantes 16 pontos dos últimos 21 possíveis, tendo perdido apenas para o líder do campeonato, o Arsenal, nessa sequência.

Getty Images

Uma derrota caseira por 1 a 0 para o rival Man United, que está entre os cinco primeiros, coloca intensa pressão sobre o técnico do Chelsea, Liam Rosenior. O Blues corre o risco de ficar completamente fora das vagas europeias após uma sequência de quatro derrotas consecutivas sem marcar gols.

Getty Images

Estatísticas importantes e lesões

O Brighton viu Diego Gómez e Kaoru Mitoma saírem mancando no fim de semana. A dupla do Chelsea, Enzo Fernández, saiu com cãibras, então ele deve estar bem, mas Estêvão deve ficar fora dos gramados por um tempo devido a um problema no tendão. Reece James, Levi Colwill e Jamie Bynoe-Gittens estão fora.

O técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, está invicto em suas nove partidas da Premier League contra treinadores ingleses (7 vitórias, 2 empates).

Notícias das equipes e escalações

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Brighton e Chelsea hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: