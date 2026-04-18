Este clássico do oeste de Londres é uma grande oportunidade para o Brentford tornar a participação em competições europeias ainda mais concreta, ao enfrentar o Fulham no Gtech Community Stadium.

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Como assistir ao jogo entre Brentford e Fulham usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Brentford e Fulham

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

Brentford x Fulham começa em 18 de abril às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

O que está em jogo neste clássico local é extremamente importante, já que ambos os clubes entram na reta final da temporada 2025/26. O Brentford chega a este confronto buscando transformar sua resiliência em três pontos, após uma sequência de empates disputados, sendo o mais recente um empate em 2 a 2 contra o Everton. Sob o comando de Keith Andrews, os Bees continuam sendo uma força formidável em casa, impulsionados pela forma sensacional de Igor Thiago, que atualmente está em uma disputa histórica pela Chuteira de Ouro.

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O Fulham, por sua vez, faz a curta viagem por Londres com o objetivo de recuperar o ímpeto após uma dura derrota por 2 a 0 em Anfield. A equipe de Marco Silva teve dificuldades para superar um Liverpool revigorado, sofrendo gols rápidos no primeiro tempo marcados por Rio Ngumoha e Mohamed Salah. Apesar de criar chances no segundo tempo com Rodrigo Muniz e Emile Smith Rowe, os Cottagers não conseguiram mostrar eficiência. Eles estarão desesperados para deixar essa frustração para trás e repetir o sucesso da vitória por 3 a 1 sobre os Bees no início desta temporada, em Craven Cottage.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

As salas médicas em ambos os centros de treinamento continuam em atividade à medida que a temporada chega à reta final. O Brentford terá que se virar sem os ausentes de longa data Fabio Carvalho e Antoni Milambo, ambos se recuperando de lesões no ligamento cruzado. Vitaly Janelt também deve ficar de fora devido a uma fratura no metatarso, enquanto os pilares da defesa Aaron Hickey e Rico Henry estão perto de retornar, mas provavelmente ainda não entrarão em campo.

O Fulham está em uma situação um pouco melhor no que diz respeito à condição física dos jogadores, embora continue sem Kevin Santos, que se recupera de uma cirurgia no pé. Silva também acompanhará de perto a condição física de Harrison Reed e Kenny Tete, e espera-se que a decisão sobre a participação deles seja tomada de última hora, em um confronto que promete ser bastante físico.

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O Brentford costumava ser o “pesadelo” do Fulham, mas o cenário se inverteu. Depois de vencer apenas duas vezes em 14 confrontos desde o início do século, os Cottagers agora somam três vitórias consecutivas no campeonato contra os Bees.

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Desempenho

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Como assistir na tela grande

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