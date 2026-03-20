O Manchester United, em boa fase, espera consolidar sua vantagem na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões quando viajar para o sul para enfrentar o Bournemouth.

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Como assistir ao jogo entre Bournemouth e Manchester United usando uma VPN

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Como assistir e transmitir ao vivo Bournemouth x Man United de graça

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Horário do início da partida entre Bournemouth e Manchester United

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Bournemouth x Manchester United terá início em 20 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

Apesar de uma sequência invicta de 10 partidas, os torcedores do Bournemouth podem se sentir frustrados com quatro empates consecutivos, três dos quais sem gols, com os Cherries agora a sete pontos dos seis primeiros colocados.

O Man United respondeu perfeitamente à sua primeira derrota sob o comando de Michael Carrick, vencendo o Aston Villa, rival do top 4, por 3 a 1 no domingo, estabelecendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Liverpool, quinto colocado. O United viaja para a costa sul tendo perdido apenas duas de suas últimas 12 partidas fora de casa (5 vitórias, 5 empates), embora uma dessas derrotas tenha ocorrido em sua última viagem a Newcastle (2 a 1).

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Marcus Tavernier participou de quatro gols em seus três confrontos diretos na Premier League (1 gol, 3 assistências), dois dos quais ocorreram no jogo de volta em dezembro, que terminou empatado em 4 a 4.

Lewis Cook ficou de fora dos últimos quatro jogos do Bournemouth, enquanto o United espera que Lisandro Martínez possa voltar após se recuperar de uma lesão na panturrilha.

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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bournemouth e Manchester United hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: