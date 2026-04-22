Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bournemouth e Leeds, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Bournemouth e Leeds com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Bournemouth e Leeds
Bournemouth x Leeds começa em 22 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
O clima em Bournemouth está elétrico, com os Cherries dando continuidade à sua impressionante campanha, atualmente ocupando a oitava posição e firmemente na briga por uma vaga nas competições europeias. Recém-saídos de uma vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle United, que reforçou seu ímpeto, a equipe de Andoni Iraola vem de uma sequência de 13 jogos sem derrota — um recorde do clube — e buscará transformar o Vitality Stadium em uma fortaleza mais uma vez.
Getty Images
No caminho deles está o Leeds, que chega à costa sul com seus próprios objetivos. Na 15ª posição, os Whites buscam garantir sua permanência na Premier League após uma vitória crucial por 3 a 0 sobre o Wolves. Os jogadores de Daniel Farke têm se mostrado adversários difíceis fora de casa, permanecendo invictos nos últimos oito jogos fora de casa em todas as competições, e estarão desesperados para estragar a festa enquanto buscam se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Ambas as equipes chegam a esta partida com uma boa fase a defender. A resiliência recente do Bournemouth tem sido seu cartão de visita, embora o time busque quebrar uma sequência de empates em casa. O jogador-chave Marcus Tavernier chega ao jogo em grande forma, tendo contribuído para dez gols nesta temporada, e todos os olhos estarão voltados para saber se a estrela em ascensão Eli Junior Kroupi conseguirá manter seu recorde único de gols.
Pelo Leeds, Noah Okafor tem sido o catalisador do recente ressurgimento da equipe, marcando gols logo no início e com frequência, o que será uma grande preocupação para a defesa do Bournemouth.
Getty Images
No que diz respeito às novidades da equipe, os anfitriões continuam sem o atacante Justin Kluivert, que está fora de ação devido a uma lesão no joelho, enquanto a dupla de meio-campistas Lewis Cook e Julio Soler passará por exames médicos de última hora devido a problemas na coxa. O Leeds enfrenta dificuldades em certas posições, já que tanto Daniel James quanto Anton Stach estão descartados para esta partida crucial.
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Desempenho
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bournemouth e Leeds hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.