O palco está montado no Vitality Stadium para um confronto decisivo da Premier League no meio da semana, onde os sonhos europeus dos anfitriões se chocam com a luta desesperada dos visitantes pela permanência.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bournemouth e Leeds, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

Como assistir ao jogo entre Bournemouth e Leeds com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Bournemouth e Leeds

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Bournemouth x Leeds começa em 22 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O clima em Bournemouth está elétrico, com os Cherries dando continuidade à sua impressionante campanha, atualmente ocupando a oitava posição e firmemente na briga por uma vaga nas competições europeias. Recém-saídos de uma vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle United, que reforçou seu ímpeto, a equipe de Andoni Iraola vem de uma sequência de 13 jogos sem derrota — um recorde do clube — e buscará transformar o Vitality Stadium em uma fortaleza mais uma vez.

Getty Images

No caminho deles está o Leeds, que chega à costa sul com seus próprios objetivos. Na 15ª posição, os Whites buscam garantir sua permanência na Premier League após uma vitória crucial por 3 a 0 sobre o Wolves. Os jogadores de Daniel Farke têm se mostrado adversários difíceis fora de casa, permanecendo invictos nos últimos oito jogos fora de casa em todas as competições, e estarão desesperados para estragar a festa enquanto buscam se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Ambas as equipes chegam a esta partida com uma boa fase a defender. A resiliência recente do Bournemouth tem sido seu cartão de visita, embora o time busque quebrar uma sequência de empates em casa. O jogador-chave Marcus Tavernier chega ao jogo em grande forma, tendo contribuído para dez gols nesta temporada, e todos os olhos estarão voltados para saber se a estrela em ascensão Eli Junior Kroupi conseguirá manter seu recorde único de gols.

Pelo Leeds, Noah Okafor tem sido o catalisador do recente ressurgimento da equipe, marcando gols logo no início e com frequência, o que será uma grande preocupação para a defesa do Bournemouth.

Getty Images

No que diz respeito às novidades da equipe, os anfitriões continuam sem o atacante Justin Kluivert, que está fora de ação devido a uma lesão no joelho, enquanto a dupla de meio-campistas Lewis Cook e Julio Soler passará por exames médicos de última hora devido a problemas na coxa. O Leeds enfrenta dificuldades em certas posições, já que tanto Daniel James quanto Anton Stach estão descartados para esta partida crucial.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bournemouth e Leeds hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: