A temporada 2026 da NWSL começa com um confronto de destaque, em que o Boston Legacy FC, time recém-promovido, estreia contra o atual campeão Gotham FC.
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Como assistir ao Boston Legacy FC x Gotham FC com uma VPN
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Horário do jogo entre Boston Legacy FC e Gotham FC
Boston Legacy FC x Gotham FC terá início em 14 de março de 2026, às 12h30 EST e 16h30 GMT.
Prévia da partida
O Boston retorna ao futebol feminino profissional de primeira divisão após três anos de ausência, e seu primeiro teste será difícil.
A estrela brasileira Amanda Gutierres é o destaque do elenco, enquanto Ella Stevens e Josefine Hasbo também trazem brilho ao time. O Legacy está focado na organização defensiva e no espírito de equipe sob o comando da presidente Jennifer van Dijk. Elas precisarão de tudo isso contra o melhor ataque da liga.
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Gotham FC entra em ação
As “Bats” entram em 2026 como o melhor time da NWSL, recém-saídas da conquista do Campeonato da NWSL e da Concacaf W Champions Cup.
A capitã do clube, Tierna Davidson, foi reativada e está apta a retornar após ter perdido a maior parte da última temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior. Ela lidera um elenco de peso que inclui a atual MVP do Campeonato da NWSL, Rose Lavelle, Jaedyn Shaw (agora com a camisa nº 10) e Esther González, que marcou 13 gols na última temporada.
O Gotham conquistou a medalha de bronze na Copa das Campeãs da FIFA em janeiro.
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Pontos a serem observados
Tanto Ella Stevens quanto Josefine Hasbo jogarão contra suas ex-companheiras de equipe poucos meses depois de levantarem o troféu com o Gotham.
Na última temporada, o Gotham estabeleceu um recorde do clube com 11 jogos sem sofrer gols.
Notícias e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Boston Legacy FC e Gotham FC hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.