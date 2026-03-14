A temporada 2026 da NWSL começa com um confronto de destaque, em que o Boston Legacy FC, time recém-promovido, estreia contra o atual campeão Gotham FC.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Boston Legacy FC x Gotham FC, com todas as informações necessárias para assistir à partida hoje.

Como assistir ao Boston Legacy FC x Gotham FC com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do jogo entre Boston Legacy FC e Gotham FC

Boston Legacy FC x Gotham FC terá início em 14 de março de 2026, às 12h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

O Boston retorna ao futebol feminino profissional de primeira divisão após três anos de ausência, e seu primeiro teste será difícil.

A estrela brasileira Amanda Gutierres é o destaque do elenco, enquanto Ella Stevens e Josefine Hasbo também trazem brilho ao time. O Legacy está focado na organização defensiva e no espírito de equipe sob o comando da presidente Jennifer van Dijk. Elas precisarão de tudo isso contra o melhor ataque da liga.

Getty Images

Gotham FC entra em ação

As “Bats” entram em 2026 como o melhor time da NWSL, recém-saídas da conquista do Campeonato da NWSL e da Concacaf W Champions Cup.

A capitã do clube, Tierna Davidson, foi reativada e está apta a retornar após ter perdido a maior parte da última temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior. Ela lidera um elenco de peso que inclui a atual MVP do Campeonato da NWSL, Rose Lavelle, Jaedyn Shaw (agora com a camisa nº 10) e Esther González, que marcou 13 gols na última temporada.

O Gotham conquistou a medalha de bronze na Copa das Campeãs da FIFA em janeiro.

Getty Images

Pontos a serem observados

Tanto Ella Stevens quanto Josefine Hasbo jogarão contra suas ex-companheiras de equipe poucos meses depois de levantarem o troféu com o Gotham.

Na última temporada, o Gotham estabeleceu um recorde do clube com 11 jogos sem sofrer gols.

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Boston Legacy FC x Gotham FC Provável escalação Reservas Técnico F. Patao Provável escalação Reservas Técnico J. Amoros

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Boston Legacy FC e Gotham FC hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: